ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
스테이블코인
배터리
AI의 눈
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 문화체육관광부
인사
입력 :2026/01/27 11:00
김한준 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇ 국장급 전보
▲ 국민소통실 해외홍보정책관 이은복
김한준 기자
khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
문화체육관광부
문체부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
韓 자동차 '25% 관세' 왜?…미국 기업 차별 논란 때문일까
"20세기 법 이제는 버릴까"...통합미디어법 공론장 다시 열렸다
1년 내내 할인했지만…현금 없는 홈플러스, 왜?
아이온큐, 18억 달러에 스카이워터 인수…"양자 수직플랫폼 탄생"
ZDNet Power Center