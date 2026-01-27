[인사] 문화체육관광부

인사입력 :2026/01/27 11:00

◇ 국장급 전보

▲ 국민소통실 해외홍보정책관 이은복

문화체육관광부 문체부

