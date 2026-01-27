엠아이큐브솔루션, 상장 후 첫 200% 무상증자…주주가치 제고 나서

엠아이큐브솔루션이 주주가치 제고를 위해 상장 후 첫 무상증자에 나섰다.

엠아이큐브솔루션은 보통주 1주당 신주 2주를 배정하는 200% 무상증자를 결의했다고 27일 밝혔다.

신주 배정 기준일은 다음 달 10일이다. 이날을 기준으로 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 2주 비율로 신주를 배정한다.

이번 무상증자가 완료되면 엠아이큐브솔루션의 총 발행 주식 수는 기존 503만7천930주에서 1천511만3천790주로 늘어나게 된다. 신주의 상장 예정일은 오는 3월 4일이다.

엠아이큐브솔루션은 무상증자 공시 당일인 지난 26일에 전 거래일 대비 29.97% 상승한 1만320원을 기록하며 장을 마감했다.

(사진=엠아이큐브솔루션)

엠아이큐브솔루션은 작년을 '자율제조 시대를 여는 기업'의 원년으로 삼고 품질 예측, 이상 탐지, 예지보전, 공정 최적화로 구성된 제조 AI 솔루션 4종을 공개했다.

제조 현장에서 수요가 많은 핵심 기능을 바탕으로 대구 '제조 AI센터 구축사업', 울산미포 'AI 전환(AX) 실증산단 구축사업' 등 다양한 대형 프로젝트를 수주해 수행 중이다.

김진일 엠아이큐브솔루션 경영본부장은 "지난해 자율제조로 시장 변화에 대응하기 위한 비즈니스 강화에 주력한 결과 흑자 전환이 예상된다"며 "올해는 견실한 운영에 더해 본격적인 성장세를 만들 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

그러면서 "이번 무상증자로 투자 접근성이 개선된 만큼 활발한 거래가 이뤄지기를 기대한다"고 부연했다.