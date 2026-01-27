사건 쟁점 정리부터 판례 검토…BHSN, 법률 AI 에이전트로 법무 효율성 ↑

BHSN(비에이치에스엔)이 새로운 인공지능(AI) 솔루션을 앞세워 법률 서비스의 상향 평준화를 위해 본격 나선다.





BHSN은 법률 전문가 업무 효율을 높여주는 올인원 AI 솔루션 '앨리비 에이전트 포 리걸'을 출시했다고 27일 밝혔다.

앨리비 에이전트 포 리걸은 BHSN이 자체 개발한 법률 특화 거대언어모델(LLM) 플랫폼 '앨리비 아스트로'를 탑재한 법률 전문가 전용 AI 에이전트다.

세부적으로 보면 ▲사건 검토 ▲쟁점 정리 ▲판례 분석 ▲계약 작성·검토 및 이행 관리 ▲규제 해석 ▲대응 시나리오 수립 등 기존에 분절된 법률 업무를 하나의 워크플로우로 통합 지원한 것이 특징이다.

특히 사건 쟁점 정리와 판례 검토 정확성을 높여 개인 변호사도 대형 조직 수준의 체계적인 논리를 갖춘 법률 의견서나 소송 서면을 안정적으로 작성할 수 있도록 돕는다.

(사진=BHSN)

BHSN은 대형 로펌과 기업 법무팀을 중심으로 컴플라이언스, 금융, 세무, 인적자원(HR), 지식재산권(IP), 건설·부동산, 제약·화장품, 해외 규제 등 기업 고부가가치 업무 영역까지 앨리비 활용 범위를 확장하고 있다.

최근에는 법무법인 율촌의 지능형 리걸AI '아이율(AI:Yul)'을 전사에 구축했다. CJ제일제당·한화솔루션 등 대기업 법무팀과 협업했다.

BHSN은 개인 변호사와 스타트업에도 동일한 엔터프라이즈 수준 AI를 제공하며 전문가의 업무 환경 변화에 맞춰 기능을 고도화할 계획이다.

이번 출시를 기념해 다음 달 20일까지 신규 가입자 대상 1개월 무료 체험 기회, 3개월간 구독료 100원 혜택을 제공하는 프로모션도 진행한다.

임정근 BHSN 대표는 "리걸AI는 변호사 업무를 대체하는 도구가 아닌 전문가의 판단과 논리를 견고하게 뒷받침하는 파트너"라며 "앨리비 에이전트 포 리걸이 개인 변호사들의 실무 경쟁력을 높이고 법률 서비스 전반의 질적 향상을 이끄는 동력이 될 것"이라고 말했다.