GC녹십자, 지난해 매출 1조9913억원…영업이익 691억원

GC녹십자가 지난해 매출 1조9913억원, 영업이익 691억원을 기록했다.

공시에 따르면 GC녹십자(녹십자 006280)는 연결재무제표 기준 2025년 매출액은 1조 9천913억원으로 전년 대비 18.5% 증가한 것으로 나타났다.

영업이익은 691억원으로 전년 대비 두배 이상(115.4%) 증가했지만, 당기순이익은 261억원 적자를 기록했다.

회사 측은 영업이익에서 7년간 적자를 이어오던 4분기가 ‘턴어라운드’에 성공하면서, 본격적인 수익 체질 개선 국면에 진입했다고 분석하며, 올해 실적 개선의 핵심 요인으로 고마진 제품의 해외 매출 확대를 꼽았다.

GC녹십자 본사

구체적으로 정맥주사형 면역글로불린 ‘알리글로’는 연간 1천500억원(약 1억 600만 달러)을 상회하는 미국 매출을 기록하며 실적 성장을 이끌었다.

또 헌터라제는 전년 대비 약 20% 성장한 744억원의 매출을 기록했으며, 배리셀라주는 321억원의 매출을 올리며 2배 이상 외형이 확대됐다. 두 제품 모두 안정적인 수요 확대를 바탕으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.

별도 기준 사업 부문별 매출은 혈장분획제제 5천602억원, 백신제제 3천6억원, 처방의약품 4천798억원, 일반의약품 및 소비자헬스케어 1천197억원으로 나타났다.

지난해 1월 GC녹십자가 인수한 ABO플라즈마는 4분기 들어 적자폭이 줄었따. 회사 측은 3분기부터 도입한 신규 혈장 채취 시스템을 통해 운영 효율을 높였으며, 올해는 전년 대비 영업적자를 절반 가량 축소하는 것을 목표로 사업을 추진하고 있다고 전했다.

연결 대상 국내 상장 계열사들도 전반적으로 안정적인 흐름을 보였다.

GC셀(144510)은 매출 1천655억원을 기록했으며, 전년 대비 적자폭을 31% 축소했다. 다만, 2021년 말 GC녹십자랩셀과 GC녹십자셀의 합병 시 인식된 영업권 자산에 대해 공정가치 평가가 반영되면서 당기순이익에 일시적인 영향이 있었으나, 해당 건이 현금 유출을 수반하지 않는 일회성 회계적 처리에 해당하며, 추가적인 반영 계획은 없다고 회사 측은 설명했다.

GC녹십자웰빙(234690)도 1천647억원의 매출과 173억원의 영업이익을 기록하며 주력 사업을 중심으로 안정적인 수익 구조를 유지했다. GC녹십자 관계자는 “견고한 기존사업과 함께 자회사의 수익성 개선이 이루어지며 올해도 지속적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.