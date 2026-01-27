디든로보틱스, 카이스트와 휴머노이드 개발 추진

로보틱스 스타트업 디든로보틱스는 카이스트 기계공학과와 피지컬 AI 및 휴머노이드 기술 분야 공동 연구·개발을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.

양 기관은 휴머노이드와 피지컬 AI 기반 로봇 플랫폼 핵심 기술을 개발한다. 카이스트가 보유한 기계·로봇 연구 역량과 디든로보틱스 로봇 시스템 설계 경험을 결합한다.

김준하 디든로보틱스 대표(왼쪽)와 김정 카이스트 기계공학과 학과장(오른쪽)이 업무협약식에서 기념 사진을 찍고 있다. (사진=디든로보틱스)

특히 휴머노이드 로봇의 손 및 조작 매커니즘 관련 연구 과제를 카이스트 기계공학과 연구진과 함께 수행한다. 연구 성과 기반 핵심 원천기술을 축적하고 장기적 연구 협력과 인재 양성 중심의 기술 협력관계를 구축한다는 방침이다.

관련기사

디든로보틱스는 카이스트 기계공학과 '휴보랩' 출신 연구자 4명이 2024년 공동 설립한 로봇 전문 스타트업이다. 자율 보행과 복잡한 환경 적응이 가능한 자석발 사족 보행로봇 '디든 30'을 개발했다. 조선 산업을 비롯한 비정형 환경에서의 이동과 물리적 상호작용 기술을 축적해 왔다.

김준하 디든로보틱스 대표는 "카이스트 연구진의 기초·응용 연구와 디든로보틱스의 산업 적용 로봇 프로덕트 개발 경험이 결합되는 협업 모델이 될 것으로 기대한다"며 "국내 로봇 연구 및 기술 개발 전반의 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 말했다.