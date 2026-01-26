애플도 AI 핀 시장 도전…제미나이 탑재하고 2027년 출격 가능할까

애플이 자체 AI 핀 웨어러블 기기 개발에 나섰다. 21일(현지 시각) 더 인포메이션(The Information)의 보도에 따르면, 애플은 오픈AI의 웨어러블 AI 기기에 맞서기 위해 독자적인 AI 핀을 준비하고 있다.

애플의 AI 핀은 빠르면 2027년에 출시될 예정이며, 크기는 에어태그(AirTag)보다 약간 두꺼운 정도다. 현재 개발 중인 애플 AI 핀은 알루미늄과 유리 외장을 갖춘 얇고 평평한 원형 디스크 형태로 제작되고 있다. 기기 측면에는 물리적 버튼 하나가 배치되며, 뒷면에는 애플워치와 유사한 충전 인터페이스가 탑재된다.

주목할 점은 애플 AI 핀에 두 개의 카메라가 장착된다는 것이다. 기기 전면에는 표준 렌즈와 광각 렌즈가 각각 배치되며, 이는 사용자 주변 환경의 사진과 영상을 촬영하도록 설계됐다. 오디오 측면에서는 스피커 한 개와 소리를 수집하는 마이크 세 개가 포함된다.

애플은 구글이나 마이크로소프트 같은 기업들이 AI 시장에 집중하는 동안 상대적으로 부재했던 AI 분야에서 입지를 강화하려 하고 있다. 애플은 최근 구글과 파트너십을 맺고 애플 인텔리전스와 시리에 구글의 제미나이 AI 모델을 탑재한다고 발표했다. 또한 음성 비서 시리의 완전한 AI 개편 작업도 진행 중이다.

보도에 따르면, 애플은 올해 후반 출시 예정인 오픈AI의 미스터리 AI 웨어러블과 경쟁하기 위해 2027년 출시를 목표로 하고 있다. 하지만 AI 핀 개발은 아직 초기 단계에 있으며, 애플의 기준에 미치지 못할 경우 프로젝트가 취소될 가능성도 있다고 한다.

AI 핀은 독립형 웨어러블 AI 기기를 만들려는 기업들에게 난제였다. 휴메인 핀(Humane Pin)이 가장 대표적인 실패 사례다. 이 회사는 수억 달러를 투자받았지만 출시 후 1만 대도 채 팔지 못하고 혹평을 받았으며, 제품 출시 후 1년도 안 돼 문을 닫았다.

루머대로 애플이 9월에 오랫동안 기대를 모은 폴더블 아이폰을 출시하고 몇 달 뒤 AI 핀까지 내놓는다면, 애플의 새로운 제품 라인업에 매우 흥미로운 시기가 될 전망이다.

해당 기사의 원문은 더 인포메이션에서 확인 가능하다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)