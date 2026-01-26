오라클, 골프 IT 플랫폼 '스마트스코어'에 OCI 공급..."비용 60% 절감"

스마트스코어가 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)를 도입해 전사 시스템을 대대적으로 개편했다.

이를 통해 서비스 운영 성능을 30% 끌어올리고 운영 비용은 60% 이상 절감하는 성과를 거뒀다.

오라클은 스마트스코어가 자사의 OCI를 기반으로 안정적이고 확장 가능한 IT 인프라를 구축했다고 26일 밝혔다.

오라클, 골프 IT 플랫폼 스마트스코어에 클라우드 서비스 제공(이미지=오라클)

지난 2015년 설립된 스마트스코어는 전국 420여 개 골프장에 솔루션을 공급하는 골프 테크 기업이다. 골프 카트 태블릿과 모바일 앱을 연동해 스코어 자동 기록 및 관리 서비스를 제공하며 빠르게 성장해왔다.

최근에는 예약부터 주문, 정산까지 골프장 운영 전반을 통합 관리하는 '스마트스코어 골프장 ERP' 서비스를 새롭게 선보이며 글로벌 시장 확장을 추진 중이다.

스마트스코어는 신규 ERP 서비스의 핵심인 데이터베이스 성능을 극대화하고, 글로벌 서비스 확장에 필요한 고성능·고가용성 인프라를 확보하기 위해 OCI 도입을 결정했다.

이번 전환을 통해 스마트스코어는 'OCI 컴퓨트(OCI Compute)'와 'OCI 스토리지(OCI Storage)'를 활용, 인프라의 안정성을 확보했다. 또한 'MySQL 히트웨이브(MySQL HeatWave)'를 도입해 데이터 관리 효율성을 높였으며, '오라클 쿠버네티스 엔진(OKE)'을 통해 애플리케이션을 컨테이너 기반으로 운영함으로써 글로벌 확장에 필요한 민첩성까지 갖췄다.

그 결과 고객 대상 ERP를 포함한 서비스 운영 시스템의 성능은 기존 대비 30% 향상됐으며, 인프라 운영 비용은 60%나 절감되는 효과를 봤다.

스마트스코어 관계자는 "OCI 도입으로 운영을 효율화하고 자원 관리를 최적화하여 더욱 향상된 고객 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로 OCI를 활용해 빅데이터 분석 환경을 고도화하고, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 실시간 인사이트를 확보할 계획"이라고 밝혔다.

위장영 한국오라클 테크클라우드 사업부 부사장은 "스포츠 산업에서도 비용 효율성과 디지털 환경에 대한 유연한 대응이 중요해지고 있다"며 "스마트스코어는 차세대 골프장 ERP를 포함한 플랫폼 전반을 OCI로 이전함으로써 스포츠 산업의 성능과 안정성 기준을 한 단계 높이고 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.