ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
스테이블코인
배터리
AI의 눈
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/01/26 13:28
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보 ▲원전전략기획관 김창희
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
산업통상부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
美中 갈등에 고전한 삼성 파운드리 올해 기지개 켜나
[써보고서] 최대 200일 무관리 자동 세척...DJI 첫 로봇청소기 '로모'
[2026 주목! 보안기업] 로그프레소 "통합보안 수요 폭발...3월 신제품 출시"
코스닥, 하룻새 7% 상승 '광풍'…한때 사이드카 발동
ZDNet Power Center