[인사] 산업통상부

인사입력 :2026/01/26 13:28

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲원전전략기획관 김창희

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 산업통상부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美中 갈등에 고전한 삼성 파운드리 올해 기지개 켜나

[써보고서] 최대 200일 무관리 자동 세척...DJI 첫 로봇청소기 '로모'

[2026 주목! 보안기업] 로그프레소 "통합보안 수요 폭발...3월 신제품 출시"

코스닥, 하룻새 7% 상승 '광풍'…한때 사이드카 발동

ZDNet Power Center