예별손해보험 매각에 3개사 예비입찰

옛 MG손해보험(예별손해보험) 공개 매각에 3개사가 예비입찰했다.

예금보험공사는 23일 예별손해보험 공개매각을 위한 예비입찰을 마감했으며, 3개사가 인수의향서를 제출했다고 밝혔다.

업계에 따르면 하나금융지주와 한국금융지주, 외국계 사모펀드 JC플라워가 의향서를 제출했다.

예보는 법률자문사인 법무법인 광장과 매각주관사 삼정KPMG를 통해 예비입찰에 참여한 3개사를 대상으로 대주주 적격성 등 사전심사와 인수의향서 평가를 실시한다.

1월말까지 예비인수자를 선정하고 약 5주간 실사와 본입찰에 참여할 수 있는 기회를 부여한다.

본입찰은 오는 3월말까지 추진된다.

예별손해보험은 예금보험공사가 100% 출자해 설립한 가교 보험사다. 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험 자산, 부채를 이전받아 보험 계약 유지 및 관리 업무를 수행한다.