하나증권, 신용 거래 혜택 이벤트 실시

하나증권은 3월 27일까지 신용 거래 이자율을 연 3.9%로 낮춘 ‘신용 거래 이벤트’를 진행한다고 26일 밝혔다. 대상자는 이벤트 신청일 기준, 지난해 10월 1일부터 신청일 전일까지 전체 계좌에서 신용거래와 신용잔고 이력이 없는 비대면, 은행개설 계좌 보유자다.

이번 이벤트에 참여한 경우 신용거래 이자율 연 3.9%를 최대 180일까지 사용할 수 있다. 또 이벤트 기간 중 국내주식(ETF 제외)을 신용으로 매수한 경우 매수금액 구간에 따라 최대 10만원 상당 국내주식 매수쿠폰을 제공한다.

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 “최근 국내주식 거래가 활성화되면서 신용 거래가 증가하고 있어 신용 이자율을 할인하고 거래에 따른 혜택을 드리는 이벤트를 준비하게 됐다”고 말했다.