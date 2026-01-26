전기차 배터리 성능 예측 AI모델 개발…정확도 86.6%

전기차 배터리 성능을 예측하는 인공지능(AI) 모델이 개발됐다.

KAIST는 신소재공학과 홍승범 교수팀이 조은애 교수팀과 공동으로 실험 데이터가 불완전한 상황에서도 배터리 양극재 입자 크기를 예측하고, 신뢰도까지 계산할 수 있는 머신러닝 프레임워크를 개발했다고 26일 밝혔다.

배터리 내부 양극재는 리튬이온 배터리가 에너지를 저장하고 꺼내 쓰게 만드는 핵심 재료다. 현재 전기차 배터리에 가장 널리 사용되는 양극재는 니켈(Ni), 코발트(Co), 망간(Mn)을 혼합한 NCM 계열 금속 산화물로, 배터리의 수명과 충전 속도, 주행 거리, 안전성에 큰 영향을 미친다.

전기차 배터리 성능 예측 AI모델을 개발한 KAIST 연구진. 왼쪽부터 강채율 석사과정생, 베네딕 투스 마디카 박사과정생, 홍승범 교수, 조은애 교수, 문정현 박사과정생, 박태민 석사과정생. 위 오른쪽 심주성 석사 졸업생. (사진=KAIST)

입자가 지나치게 크면 성능이 저하되고, 반대로 너무 작으면 안정성에 문제가 생긴다. 이 때문에 기존에는 입자 크기를 파악하기 위해 소결 온도와 시간, 재료 조성 등을 바꿔가며 수많은 실험을 반복했다.

그러나 실제 연구 현장에서는 모든 조건을 빠짐없이 측정하기 어렵고, 실험 데이터가 누락되는 경우도 잦아 공정 조건과 입자 크기 간 관계를 정밀하게 분석하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 누락된 데이터는 보완하고, 예측 결과를 신뢰도와 함께 제시하는 AI 프레임워크를 설계했다. 화학적 특성을 고려해 빠진 실험 데이터를 보완하는 기술(MatImpute)과, 예측 불확실성을 함께 계산하는 확률적 머신러닝 모델(NGBoost)을 결합했다.

이 AI 모델은 단순히 입자 크기를 예측하는 데 그치지 않고, 해당 예측을 어느 정도까지 신뢰할 수 있는 지에 대한 정보까지 함께 제공한다. 이는 실제로 어떤 조건에서 재료를 합성할지 결정하는 데 중요한 기준이 된다.

실험 데이터를 확장해 학습한 결과, AI 모델은 86.6%의 높은 예측 정확도를 나타냈다. 분석 결과, 양극재 입자 크기는 재료 성분보다도 굽는 온도와 시간 같은 공정 조건의 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났다.

연구진은 AI 예측의 신뢰성을 검증하기 위해, 금속 성분 비율은 동일한 조성(NCM811(Ni 80% / Co 10% / Mn 10%)) 조성을 유지하되 기존 데이터에 포함되지 않은 제조 조건으로 합성한 양극재 시료 4종을 새롭게 제작해 실험을 진행했다.

AI모델로 전기차 배터리 성능을 예측한 그림. (KAIST AI생성이미지)

그 결과, AI가 예측한 입자 크기는 실제 현미경 측정 결과와 거의 일치했다. 오차는 대부분 머리카락 두께보다 훨씬 작은 0.13마이크로미터(μm) 이하로 나타났다. 특히 AI가 함께 제시한 예측 불확실성 범위 안에 실제 실험 결과가 포함돼, 예측값뿐 아니라 그 신뢰도 역시 타당함이 확인됐다.

홍승범 교수는 “AI가 예측값뿐 아니라 그 결과를 얼마나 신뢰할 수 있는지까지 함께 제시한다는 점이 핵심”이라며, “차세대 배터리 소재를 보다 빠르고 효율적으로 설계하는 데 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

연구는 신소재공학과 벤 마디카(Benediktus Madika) 박사과정 연구원이 제1저자로 참여했다. 연구결과는 신소재·화학공학 분야 국제적 학술지인 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 지난해 10월 8일자로 게재됐다.