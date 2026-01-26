셀렉트스타, 8년 연속 데이터바우처 공급사 선정

셀렉트스타가 지난 2018년부터 8년 연속 정부의 데이터바우처 공급기업으로 선정됐다.

셀렉트스타는 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

데이터바우처 지원사업은 데이터 수집·가공이 필요한 중소·벤처기업, 소상공인에게 정부가 바우처 형식으로 예산을 지원하는 사업이다. 수요기업은 데이터 기획·설계부터 수집, 전처리, 가공, 분석, 활용까지 인공지능(AI) 개발에 필요한 데이터 구축 전 과정을 지원받을 수 있다.

셀렉트스타는 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 기본 모달리티는 물론, 이미지와 텍스트가 결합되거나 영상에 메타데이터가 포함된 복합 형태 멀티모달 데이터 구축을 집중적으로 제공한다.

(사진=셀렉트스타)

법률, 행정, 의료, 심리 등 도메인 이해도가 요구되는 고난도 분야 고품질 데이터 구축 경험을 축적해 왔다. 이를 바탕으로 기업 맞춤형 고품질 데이터 구축이 가능하다.

최근 기업들의 AI 도입 추세인 사내 구축형 거대언어모델(LLM)과 검색증강생성(RAG) 수요에 맞춰 기업용 문서 데이터 정제 및 구조화 파이프라인을 구축했다. 이는 비정형 문서를 AI가 학습하기 쉬운 형태로 구조화하는 기술이다.

셀렉트스타는 정부가 추진하는 '독자 AI 파운데이션 모델(국가대표 AI)' 프로젝트에서 SKT 컨소시엄 데이터 파트를 담당하고 있다. 대량 데이터를 수집부터 가공, 검수, 품질관리까지 '엔드투엔드(End-to-End)'로 처리할 수 있는 파이프라인이 핵심이다.

실제 셀렉트스타는 총 184건의 데이터바우처 사업을 완수했다. 수요기업 중 2곳(헬스케어, 음성 인식 분야)이 최우수 사례 선정 및 3곳(로봇 제어, 자율주행, 물류 AI 솔루션 분야)이 우수기업으로 선정되는 성과를 거뒀다.

김세엽 셀렉트스타 대표는 "AI 성능 출발점은 결국 데이터 품질"이라며 "수요기업들이 실제 현장에서 신뢰할 AI를 구현하고 비즈니스 성과로 이어질 수 있는 데이터 파트너가 되겠다"고 말했다.