리보디스, 삼성전자 C랩 아웃사이드 선정

웨어러블 로봇 전문기업 리보디스는 삼성전자 사외 스타트업 육성 프로그램 'C랩 아웃사이드' 8기에 선정됐다고 26일 밝혔다.

삼성전자 C랩 아웃사이드는 혁신적인 기술을 보유한 스타트업을 발굴해 지원하는 프로그램이다. 선정된 기업에는 사업 지원금과 삼성전자 전문가 멘토링, 국내외 IT 전시회 참가 기회 등 혜택이 제공된다.

리보디스는 서울대 기계공학부 조규진 교수가 이끌고 있는 바이오로보틱스 연구실에서 2008년부터 축적해 온 소프트 로봇 기술을 바탕으로 설립됐다.

리보디스 소프트 웨어러블 로봇 (사진=리보디스)

유연한 소재와 구조를 활용한 소프트 웨어러블 로봇을 개발한다. 기존 외골격 로봇 한계로 지적돼 온 무게감과 이질감을 효과적으로 줄여, 옷을 입은 것처럼 얇고 편안한 착용감을 구현한 것이 특징이다.

핵심 제품은 인체 보행 메커니즘에 맞춰 설계된 근력 보조 로봇이다. 현재 무릎 보조 로봇을 첫 번째 제품으로 내년 상용화를 목표로 하고 있다.

관련기사

의료진 협업 테스트와 시니어 사용자 대상 개념 검증(PoC)을 통해 성능과 실사용성을 검증 중이다. 향후 다양한 신체 부위로 솔루션을 확장해 나갈 계획이다.

윤성식 리보디스 대표는 "삼성전자 C랩 지원을 통해 더 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "로봇에 대한 대중의 상식을 바꾸고 웨어러블 로봇을 일상에서 자연스럽게 접할 수 있는 솔루션으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.