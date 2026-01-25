대·중·소기업 상생협력으로 산업 공급망 탄소 경쟁력 높인다

산업통상부는 기존의 개별 기업 대상 탄소 감축 지원사업에서 벗어나 산업 공급망으로 연결된 대·중견·중소기업 탄소를 함께 감축하는 ‘산업 공급망 탄소파트너십’ 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

‘산업 공급망 탄소파트너십’ 사업에는 공급망 핵심 주체인 대기업 등이 주관기업이 돼 복수 협력기업(중소·중견기업)과 함께 컨소시엄 형태로 신청할 수 있다. 신청 기간은 26일부터 3월 6일까지다.

산업부는 평가를 통해 선정된 컨소시엄에 최대 50억 원을 지원할 계획이다. 지원 범위에는 ‘중소·중견기업의 탄소 감축설비 도입’을 중심으로 탄소 감축 컨설팅 탄소발자국 제3자 검증 등이 포함된다. 대기업(주관기업)도 협력업체에 일부 현금·현물을 출자하고 ESG 컨설팅 등을 지원할 수 있다.

정부세종청사 산업통상부 전경

산업부는 지난해 LG전자·포스코·LG화학·LX하우시스 등 4개 공급망 컨소시엄을 대상으로 시범사업을 실시해 연간 1천884톤의 온실가스 감축과 11억4천400억원의 생산비용 절감 성과를 거뒀다. 참여기업들은 “애초 기대했던 수출 규제 대응을 넘어, 탄소 감축과 생산성 제고라는 공급망 상생협력의 모범사례를 발굴했다”고 평가했다.

올해는 ‘파트너십’ 사업을 본격 확산하는 원년으로 지난해 시범사업 보다 컨소시엄당 지원금액을 20억원 많은 최대 50억원으로 확대하고, 중소기업 지원비율을 40%에서 60%로, 중견기업은 40%에서 50%로 상향하는 등 지원 범위를 넓혔다. 또 사업 수행과정에서 필요한 컨설팅 비용(기업별 최대 3천만원, 컨소시엄당 최대 3억원)도 새롭게 포함해 공급망 전반 탄소 감축·관리 효율성을 높일 계획이다.

이민우 산업부 산업정책관은 “글로벌 산업 경쟁이 개별 기업 간 대결을 넘어, 공급망 간 경쟁으로 변화하고 있다”면서 “정부와 대·중견·중소기업이 함께 힘을 모아 자동차·전자 등 주요 산업 공급망별 탄소파트너십 성공모델을 발굴·확산해 나가자”고 제안했다.