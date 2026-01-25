[인사] 기상청

◇고위공무원단 전보 ▲기획조정관 김동준
◇4급 임용과장급 전보 ▲감사담당관 오세창

