[인사] 기상청
인사
입력 :2026/01/25 14:46
주문정 기자
◇고위공무원단 전보 ▲기획조정관 김동준
◇4급 임용과장급 전보 ▲감사담당관 오세창
기자의 다른 기사 보기
