[인사] 기후에너지환경부

◇국장급 전보 ▲대변인 김영우 ▲물이용정책관 김지영

◇과장급 전보 ▲수도기획과장 김상훈

