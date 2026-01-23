방미통위-성평등가족부, 딥페이크 성범죄 대응 맞손

불법 촬영물 유통 차단, 피해자 지원 위한 법, 제도 구축

방송/통신입력 :2026/01/23 15:05

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

방송미디어통신위원회와 성평등가족부는 23일 오전 서울시 종로구 정부서울청사에서 안전한 디지털 사회 실현을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 불법 촬영물 등 유통 방지 및 피해 보호를 위한 지원을 강화하고 인공지능(AI) 환경 변화에 대응한 법, 제도 마련에 협력하기로 했다.

AI를 악용한 딥페이크 성범죄물 생성 및 유통을 차단하기 위한 기술적, 관리적 보호 조치와 관련 피해 지원이 가능하도록 법, 제도 구축에 적극 협력할 예정이다.

김종철 방송미디어통신위원회 위원장(오른쪽)과 원민경 성평등가족부 장관이 23일 정부서울청사에서 디지털성범죄 대응 및 안전한 온라인 환경 조성을 위한 업무협약식을 맺고 있다. (사진=방송미디어통신위원회)

정보통신사업자가 불법촬영물 등을 신속히 삭제, 차단하도록 감독을 강화하고, 같은 범죄물을 지속, 반복적으로 올리는 이용자와 홈페이지에 대한 제재도 강화한다.

청소년 보호를 위한 협력도 강화한다. 양 기관은 인공지능 관련 기업들이 사용자 연령 확인, 불법 유해 정보 유통 방지 등 청소년 보호를 위한 기술적 조치 의무 위반 시 제재 방안을 마련할 예정이다.

관련기사

김종철 방미통위 위원장은 "오늘 체결하는 업무협약이 선언에 머무르지 않고 국민이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 상시적인 협업 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

원민경 성평등가족부 장관은 "앞으로 국민이 모두 안심하고 이용할 수 있는 디지털 환경 조성을 위해 양 기관이 적극 협력할 것"이라고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
방송미디어통신위원회 성평등가족부 정부서울청사

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"AI기본법이 기술신뢰 못 키워…오류 통제·책임 소재 분명해야"

소주의 이유있는 변신…"이러면 마실까?"

MS365, 이틀째 접속 장애…아웃룩·팀즈 '먹통'에 韓 포함 글로벌 이용자 불편

금값 또 사상 최고치…골드만삭스·UBS "더 오른다"

ZDNet Power Center