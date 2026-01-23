한국GM "세종 부품물류센터 불법 점거로 운영 차질 심화"

한국GM이 세종 부품물류센터의 불법 사업장 점거로 인해 고객 서비스와 내수·수출 비즈니스 전반에 심각한 차질이 발생하고 있다고 23일 밝혔다.

이번 사안은 단순한 물류 차질을 넘어 부품 공급에 의존하는 국내 수백 개의 중소·영세 협력업체로 피해가 확산되며, 운영 마비 수준에 이르고 있다는 것이 한국GM의 설명이다.

세종 부품물류센터는 기존 운영업체인 우진물류와의 계약이 지난해 12월 말 종료되면서 신규 물류업체 선정 절차가 진행됐다. 이 과정에서 기존 업체를 포함한 다수 업체가 참여했으며, 관련 기준과 절차에 따라 신규 업체가 선정됐다. 이후 우진물류는 폐업 절차를 진행했고, 소속 근로자 전원의 근로 관계가 종료됐다.

한국GM 집단해고 및 직영정비 폐쇄 철회를 위한 특별근로감독 촉구 기자회견 모습

그럼에도 한국GM은 기업의 사회적 책임 차원에서 우진물류 소속 근로자 126명 전원에게 부평·창원 공장 등으로의 정규직 채용 기회를 제안했다.

한국GM은 "법적 의무가 없음에도 기존 협력업체 근로자 채용 기준과 같거나 그 이상의 조건을 제시했다"고 설명했다. 현재까지 약 22명만이 해당 제안을 수락한 것으로 파악됐다. 한국GM은 지금까지 약 1천300명의 협력업체 근로자를 정규직으로 채용했으며, 이달 중 추가로 48명을 채용할 예정이다.

그러나 회사의 제안을 수용하지 않은 일부 근로자와 노동조합이 세종 부품물류센터를 불법 점거하면서 신규 협력사 직원들의 접근이 차단됐고, 이로 인해 부품 출고와 물류 흐름 전반에 심각한 차질이 발생하고 있다. 이 여파로 차량 정비 및 수리 지연 등 고객 서비스 전반에 부정적인 영향이 이어지고 있다.

한국GM은 고객 불편을 최소화하기 위한 긴급 대응에 나섰다. 보험 대여차 이용이 어려운 고객을 대상으로 지난 22일부터 부품 물류 정상화 시점까지 GM 차량 대여를 지원하고 있으며, 글로벌 서플라이 체인을 활용해 신규 운영업체와 함께 부품 확보에 나서고 있다.

이와 함께 부품 제조업체와의 협력 강화, 서비스센터 간 부품 재고 교환, 콜센터 운영 확대 등을 통해 고객 지원을 강화하고 있다. 부품 공급 문제가 해소되는 대로 전국 고객을 대상으로 무상 점검 캠페인도 시행할 예정이다.

한국GM은 "이번 사안으로 고객 여러분께 불편을 드린 점에 대해 유감스럽게 생각한다"며 "전국적인 고객 서비스 차질을 최소화하기 위해 신규 물류업체를 포함한 협력사들과 긴밀히 협력하고 있으며, 조속한 정상화를 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

이어 "더 많은 우진물류 근로자들이 회사의 채용 제안에 응해 사업이 빠르게 정상화되기를 기대한다"고 덧붙였다.