롯데·신세계·현대백화점 中, '혁신성장 기대 기업' 물어보니

국내 유통 대기업 3사인 롯데·신세계·현대백화점그룹 가운데, 누리꾼들은 신세계그룹을 가장 성장할 기업으로 꼽았다.

지디넷코리아는 지난 14일부터 20일까지 다음카페 오픈형 커뮤니티 ‘테이블’에서 실시한 ‘혁신 성장이 기대되는 기업’ 조사를 진행했다. 그 결과 응답자 중 절반이 넘는 50.5%(7천373표)가 신세계그룹을 선택했다. 현대백화점그룹이 37.3%(5천450표)로 2위를 차지했고, 롯데그룹이 12.1%(1천772표)로 뒤를 이었다.

이번 조사에는 약 1만4천595천 명이 투표에 참여했으며, 132개의 댓글이 달렸다.

신동빈 롯데 회장, 정용진 신세계그룹 회장, 정지선 현대백화점그룹 회장

신세계를 선택한 응답자들은 “신세계그룹 성장 기대가 크다”, “신세계는 역사적인 유통기업이다”며 기대감을 드러냈다.

현대백화점그룹을 선택한 응답자들은 “더현대서울을 보면 미래는 현대백화점이다”, “롯데와 신세계는 대형마트를 같이 운영해서 백화점 느낌이 약하다”고 설명했다.

롯데그룹에 대해서는 “롯데케미칼 인수 실패로 그룹 전체가 힘들어졌다”면서도 “우리나라가 힘들 때 롯데가 많은 인력을 채용해 큰 공을 세웠다”는 의견도 있었다.

다음 앱 커뮤니티 탭 '이슈를 말하다' 코너를 통해 진행된 혁신기업투표 결과.

롯데·신세계·현대백화점그룹 수장들은 올해 신년사에서 공통적으로 ‘혁신’을 언급했다.

신동빈 롯데 회장은 “올해도 고물가·고금리·고환율의 3고 현상과 지정학적 리스크로 인한 소비 심리 위축 및 원자재 가격 상승 기조가 이어지고 가속화되는 인구 구조 변화에 따라 핵심사업의 근본적인 체질 개선이 요구될 것”이라며 “질적 성장을 위한 턴어라운드가 필요한 시점”이라고 말했다.

정용진 신세계그룹 회장은 성장의 2026년을 위해 과감한 혁신, 이른바 ‘탑의 본성’을 발휘해야 한다고 주문했다.

정지선 현대백화점그룹 회장 역시 ▲본원적 경쟁력을 통한 성장 모멘텀 강화 ▲일하는 방식 재정비 ▲지속 성장이 가능한 경영기반 확립 등을 올해 3대 경영 방침으로 제시했다.