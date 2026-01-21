쿠첸, '123 밥솥' 글로시 퓨어 화이트 출시

주방가전기업 쿠첸은 '123 밥솥' 신규 색상 '글로시 퓨어 화이트'를 출시한다고 21일 밝혔다.

'123 밥솥'은 지난해 출시 이후 8월 대비 11월 기준 판매량이 91% 증가하며 4개월 연속 판매 호조를 이어가고 있는 쿠첸 대표 스테디셀러다.

글로시 퓨어 화이트는 밥솥 본연의 기능을 넘어 주방을 예술 공간으로 바꾸는 '갤러리 오브제' 콘셉트를 극대화했다. 제품 전체에 흰색을 적용했다.

쿠첸 '123 밥솥' 글로시 퓨어 화이트 (사진=쿠첸)

표면은 뉴트럴 톤 인테리어와 조화를 이룬다. 밥솥 전체 순백 화이트 외관에서 전면부 디스플레이만 블랙 컬러를 적용해 미학적 포인트와 동시에 사용 가독성을 높였다.

이번 신규 생삭 출시로 '123 밥솥'은 기존 글로시 아이보리, 글로시 화이트, 매트 아이보리, 다크 실버 4종에 이어 총 5가지 컬러 라인업을 갖추게 됐다.

'123 밥솥'은 국내 최고 2.2기압 초고압 기술을 적용해 취사 온도를 123℃까지 높였다. 강력한 압력과 온도는 잡곡의 속까지 완벽하게 익혀준다. 불림 과정 없이도 부드럽고 찰진 밥맛을 구현한다.

3중 파워패킹과 쿠첸만의 특허 기술인 '파워락' 시스템을 적용해 강력한 압력을 안전하게 잡아준다. 내솥은 위생적이고 내구성이 강한 최고급 'STS 316Ti' 소재와 'STS 304' 소재 두 가지 버전으로 출시한다. 용량은 6인용과 10인용으로 구성했다.

쿠첸은 신규 색상 출시를 기념해 오는 22일 오후 7시, 네이버 브랜드스토어에서 쇼핑라이브 방송을 진행한다. 방송 중 구매 고객 전원에게 스테인리스 304내솥을 증정한다. 6인용 구매 시 찜판을, 10인용 구매 시 저당 트레이를 추가 제공한다.

쿠첸 관계자는 "123 밥솥 5가지 컬러 라인업을 완성했다"라며 "앞으로도 고객의 세분된 취향과 라이프스타일을 지속적으로 연구하며 차별화된 기술과 디자인으로 완성도 높은 제품을 선보일 것"이라고 말했다.