삼성SDS "韓 반도체 수출 순풍 속 관세 리스크 여전"…데이터 기반 대응 필수

삼성SDS가 새해 반도체 영향력 확대로 국내 수출 성장세가 가속화될 것으로 전망했다.

다만 관세 장벽이 본격화되는 등 글로벌 물류 시장 불확실성이 커지는 만큼 단순 운임 경쟁을 넘어 데이터 기반 정교한 의사결정 체계를 갖춰야 한다고 제언했다.

21일 삼성SDS는 '2026년 1분기 및 연간 물류 트렌드 전망' 웨비나를 개최하고 글로벌 경제 기조와 해상·항공 물류 시장 구조적 변화를 분석했다.

전 세계적 물류 시장 둔화속 한국은 반도체를 중심으로 상장이 반등할 전망이다 (이미지=삼성SDS)

글로벌 물류 저성장 속 한국, 반도체 반등 기대…美 정치 리스크는 '상수'

삼성SDS 물류MI그룹 오수진 프로는 새해 글로벌 경제가 통화·재정 정책의 누적된 효과와 공급망 재편 비용 증가로 점진적이고 완만한 둔화 국면을 보일 것으로 전망했다.

오 프로는 IMF와 OECD 데이터를 인용해 새해 세계 경제 성장률이 3% 내외에 머물 것으로 내다봤다. 국가별 탈동조화 현상도 심화될 전망이다. 중국은 4% 중반대 성장을 유지하겠지만, 미국(1.7%)과 유럽(1% 초반)은 성장 활력 둔화를 예측했다.

반면 한국 경제에 대해서는 긍정적인 전망을 내놨다. 오 프로는 "반도체 업황 개선을 중심으로 수출 여건이 회복되면서 새해에는 2% 초반 수준으로 반등할 것"이라고 분석했다.

다만 "오는 11월 미국 중간선거 결과에 따라 통상 정책과 보호무역 기조가 달라질 수 있다"며 정치적 변수에 대한 지속적인 모니터링을 주문했다.

해상, 역대급 공급 과잉… 선사의 '인위적 통제' 변수

해상 물류 세션을 맡은 이민우 프로는 "글로벌 컨테이너 선대 규모가 약 3천300만 20피트 컨테이너 환산 물동량(TEU)으로 역대 최고 수준"이라며 공급 과잉 심화를 예고했다. 홍해 우회 항로 고착화와 신조 선박 인도가 맞물려 구조적인 수급 불균형이 원인이라는 설명이다.

이 프로는 주목할 점으로 선사의 대응을 꼽았다. 그는 "선사에서 운임 하락을 막기 위해 임시 결항(블랭크 세일링), 감속 운항 등을 상시 전략으로 정착시키고 있다"며 "특히 아시아-북유럽 항로 등에서는 매우 공격적으로 선복을 조절하고 있다"고 분석했다.

새해는 역대급 공급 과잉과 선사의 가격 방어 전략에 따라 운임 불확싱성이 커질 전망이다 (이미지=삼성SDS)

이로 인해 단순히 배가 많다고 해서 화주가 운임 협상 우위를 점하기 어려운 구조라고 밝혔다.

더불어 단기적으로는 1분기 중국 춘절 연휴를 앞둔 밀어내기 물량과 미국 관세 판결 결과에 따른 수요 반등이 맞물려 운임 등락이 반복될 것으로 내다봤다.

항공, 전자상거래 위축 vs 이머징 아시아 부상

항공 물류 전망을 맡은 백수라 프로는 새해 시장을 '전반적 저성장 속 국지적 호황'으로 요약했다. 전체 항공 화물 수요는 미국 전자상거래 규제 영향으로 전년 대비 2.6% 성장에 그칠 전망이다. 실제로 중국발 전자상거래 물량은 약 27% 급감했다.

그러나 '차이나 플러스 원' 전략 수혜지인 동남아시아와 인도는 다른 양상을 보이고 있다. 글로벌 기업 생산 거점이 이동하면서 베트남과 인도 물동량이 급증하고 있기 때문이다.

전체 항공 화물 수요는 줄지만 동남아, 인도 등 특정지역 물류는 급증할 것으로 예상되고 있다 (이미지=삼성SDS)

차이나 플러스 원은 미중 무역 갈등과 공급망 리스크를 회피하기 위해 글로벌 기업이 생산 거점을 중국에서 베트남, 인도 등으로 다변화하는 전략이다. 이 전략이 가속화되면서 전체적인 물동량 감소 추세와는 동남아, 인도 등 해당 지역 물동량은 오히려 급증하는 현상이 나타나고 있다는 설다.

백 프로는 "베트남은 2년 연속 두 자릿수 성장률을 기록 중이고, 인도는 반도체 등 고부가가치 테크 화물 비중이 늘고 있다"며 "전체적인 운임 안정세와 달리 이들 지역에서는 스페이스 부족 현상과 운임 급등이 발생할 수 있다"고 경고했다.

일상이 된 글로벌 변동성…데이터 모니터링·선제적 확보 필수

삼성SDS는 전세계적으로 지속되는 불확실성 타개를 위한 대응책을 제시했다.

우선 단순 운임 지표 확인을 넘어 선사의 공급 조절 전략을 실시간으로 파악하는 입체적 모니터링을 강조했다.

또한 물동량 폭증이 예상되는 '이머징 아시아' 등 위험 구간에 대해서는 성수기 진입 전 장기 계약(BSA)이나 전세기 등을 통해 스페이스를 선제적으로 확보해야 한다고 조언했다.

삼성SDS의 해외 수출입 물류서비스 '첼로 스퀘어' (이미지=삼성SDS)

마지막으로 삼성SDS는 디지털 물류 플랫폼 '첼로 스퀘어' 활용을 해법으로 제시했다.

백수라 프로는 "새해는 무역 긴장 요소와 공급망 재편이 맞물려 시장 예측 난이도가 역대 최고 수준"이라며 "기업은 첼로 스퀘어가 제공하는 시황 리포트와 실시간 데이터를 통해 리스크 구간에 미리 대비하는 유연한 전략이 필수적"이라고 밝혔다.