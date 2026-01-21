다이어트, 무작정 감량보다 ‘대사 관리’가 핵심

새해 단골 결심 중 하나인 다이어트. 올해도 많은 이들이 체중 조절을 목표로 다양한 감량법을 실천하고 있다. 그러나 단순히 몸무게를 줄이는 데만 집중해 무리한 운동이나 단식, 의약품에 의존하는 방식은 ‘건강한 몸만들기’라는 본래 목적과 거리가 멀다. 전문가들은 이러한 방법이 오히려 몸의 대사 시스템을 망가뜨리는 독이 될 수 있다고 경고한다.

질병관리청이 지난해 말 발표한 ‘2025 지역사회건강조사’에 따르면, 국내 성인 비만율은 2016년 27.9%에서 2025년 35.4%로 10년간 증가세를 기록했다. 비만은 단순한 체중 증가를 넘어 고혈압, 당뇨병, 심혈관 질환의 강력한 유발 요인이 되기 때문에 체계적 관리가 필요하다.

문제는 상당수 다이어터가 ‘건강’보다 ‘체중감량’에만 급급하다는 점이다. 무리한 식이요법과 고강도 운동은 오히려 근육 손실과 기초대사량 저하를 유발해 필연적인 ‘요요 현상’을 불러온다. 이는 신체 대사 시스템을 교란해 결과적으로 이전보다 더 살이 잘 찌는 체질을 만드는 부작용을 낳기도 한다.

명지병원 대사비만 GLP-1 클리닉 이민경 교수

최근에는 ‘위고비’, ‘마운자로’ 등 GLP-1 기반 치료제가 비만 치료의 패러다임을 바꾸고 있다. 뇌의 포만중추를 자극해 식욕을 억제하는 이 기전은 체지방 감소 효과와 더불어 심혈관 질환 위험까지 낮추는 효과가 입증되며 전 세계적으로 주목받고 있다.

다만 이러한 약물 치료가 모든 이에게 만능은 아니다. 일반적으로 체질량지수(BMI) 30 이상이거나, 27 이상이면서 대사 질환(당뇨, 고혈압 등)을 동반한 경우에만 처방 권고 대상이 된다. 특히 개인의 건강상태에 따라 효과나 부작용이 다 다르게 나타날 수 있는 만큼 반드시 전문의의 진단이 선행돼야 한다.

체계적인 관리에도 불구하고 체중 변화가 거의 없다면, 의지의 문제가 아닌 ‘이차성 비만’일 가능성이 크다. 갑상선 기능 저하증, 쿠싱 증후군, 다낭성 난소 증후군, 혹은 특정 약물 부작용으로 인해 체중이 증가하는 경우엔 일반적인 다이어트로 해결되지 않기 때문이다.

명지병원 대사비만/GLP-1 클리닉 이민경 교수(내분비내과)는 “비만은 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 질병이기에 단순히 ‘적게 먹고 많이 움직이라’는 조언만으로는 한계가 있다”며 “특히 정체기가 비정상적으로 길다면 전문 검사를 통해 체내 대사 질환이나 호르몬 이상이 있는지 확인하고 그에 맞는 치료를 병행해야 한다”고 덧붙였다.

의료진이 제안하는 외형적 아름다움과 건강을 모두 잡는 성공적인 다이어트의 방향은 무엇일까. 우선 채소·단백질·탄수화물 순의 ‘식이섬유 우선 식단(Fiber First)’으로 혈당 스파이크를 방지해 지방 축적을 억제해야 한다. 또 체중 수치보다 ‘지방 태우는 공장’인 근육 보존에 집중해 기초대사량을 지켜야 요요를 막을 수 있다. 끝으로 식욕 조절 호르몬(그렐린·렙틴)의 균형을 깨뜨리는 수면 부족을 피하고 충분한 휴식을 취하길 권장한다.

이민경 교수는 “새해 다이어트 성공은 결국 내 몸의 대사 환경을 얼마나 건강하게 재설계하느냐에 달려 있다”며 “일상 속 작은 식습관 변화와 함께 필요한 경우 전문가의 의학적 도움을 받아 건강한 감량 궤도에 진입하는 것이 중요하다”고 조언했다.