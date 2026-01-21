휴먼컨설팅그룹 "연말정산 어려움, '제이드'로 해결하세요"

휴먼컨설팅그룹(대표 박재현, 이하 HCG)은 연말정산 시즌을 앞두고 인사팀이 직면하는 리스크 관리의 중요성을 강조, HR 시스템 관점에서의 대응 기준을 21일 제시했다.

매년 반복되는 세법 및 공제 기준 변경으로 연말정산 업무가 고도화되는 상황에서, 인사 리스크는 개인의 숙련도보다 시스템 대응력에 의해 좌우된다는 인식이 확산되고 있다.

매년 1~2월은 인사팀에 가장 긴장도가 높은 시기로 꼽힌다. 연말정산은 단순 행정 절차가 아니라, 세법과 공제 기준을 정확히 반영해야 하는 고위험 업무로 인식되고 있다. 2025년 귀속 연말정산 역시 자녀 세액공제 확대, 결혼 세액공제 신설, 월세 세액공제 대상 및 한도 조정, 주택청약종합저축 소득공제 한도 상향 등 다수의 개정 사항이 동시에 적용됐다. 이처럼 제도 변화가 누적되는 환경에서는 작은 오류 하나가 정산 오류나 직원 민원으로 이어질 수 있으며, 이는 조직 전반의 신뢰 문제로 확산될 가능성도 있다. 특히 인사 인력이 제한적인 중소·중견기업일수록 이런 부담은 더욱 크게 작용한다.

휴먼컨설팅그룹, 연말정산 시즌 인사 리스크 관리 해법 제시

이 같은 변화 속에서 업계에서는 연말정산 리스크의 원인을 개인의 숙련도보다 시스템 준비도와 대응 구조에서 찾고 있다. 수기 계산이나 엑셀 중심의 관리 방식으로는 매년 반복되는 세법 개정을 안정적으로 따라가기 어렵다는 판단에서다. 세법 변경 사항을 자동으로 반영하고, 급여·상여·연말정산 데이터를 하나의 기준으로 관리할 수 있는 구조가 갖춰져야 오류 가능성을 최소화할 수 있다는 분석이다.

HCG는 자사 HR 플랫폼 ‘제이드’를 통해 이런 요구에 대응하고 있다. 제이드는 세법 및 제도 변경 사항을 정기 패치 형태로 선제 반영하고, 급여와 연말정산 데이터를 단일 기준으로 관리해 정산 과정에서 발생할 수 있는 불일치를 줄이도록 설계됐다. 또 실제 연말정산 업무에 필요한 항목과 프로세스에 집중해 HR 시스템의 부담을 줄이고, 빠른 업무처리가 가능하도록 초점을 맞췄다.

관련기사

이 밖에도 연말정산 시즌에는 전담 고객지원 체계를 운영해 기준 해석이나 시스템 문의에 신속히 대응함으로써, 업무 중단 가능성을 최소화하는 데 초점을 맞추고 있다.

휴먼컨설팅그룹 허욱 전무는 “연말정산은 담당자의 경험이나 개인 역량에만 의존해 관리하기에는 리스크가 매우 큰 영역”이라며 “제도 변화가 반복되는 환경에서는 얼마나 준비된 시스템을 갖추고 있느냐가 인사팀의 부담과 조직 리스크를 좌우하게 된다”고 말했다.