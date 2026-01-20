ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/01/20 20:32
주문정 기자
◇실장급 승진 ▲산업자원안보실장 양기욱
인사
산업통상부
