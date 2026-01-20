[인사] 산업통상부

◇실장급 승진 ▲산업자원안보실장 양기욱

인사 산업통상부

