알테오젠, Tesaro와 ‘도스탈리맙’ 피하주사 제형 개발 라이선스 계약 체결

알테오젠은 GSK의 자회사인 테사로(Tesaro)와 하이브로자임(Hybrozyme) 기술이 적용된 ALT-B4를 활용한 ‘도스탈리맙’(dostarlimab)의 피하주사(SC) 제형 개발 및 상업화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

ALT-B4(성분명 berahyaluronidase alfa)는 알테오젠의 Hybrozyme 기술을 활용해 개발된 독자적인 인간 재조합 히알루로니다제이다. 일반적으로 정맥주사(IV infusion)로 투여되는 약물을 신속하고 편리한 피하주사(SC injection)로 투여할 수 있도록 한다.

이번 계약에 따라 테사로는 알테오젠의 하이브로자임 기술을 적용한 히알루로니다제 ALT-B4를 사용해 PD-1 억제제 도스탈리맙의 피하주사 제형을 개발 및 상업화할 수 있는 독점 권리를 확보하게 된다.

알테오젠은 이번 계약을 통해 2천만 달러의 계약금을 수령하며, 개발, 허가 및 매출 관련 주요 마일스톤 달성 시 2억6500만 달러의 마일스톤을 받을 수 있다.

또 상업화 이후에는 제품 매출에 따른 로열티를 수령하게 되며, ALT-B4의 임상 및 상업용 제품 공급도 알테오젠이 담당한다.

전태연 알테오젠 대표는 “이번 계약을 통해 종양학 분야에서 Tesaro와 협력하며 하이브로자임 기술의 적용 범위를 확대하게 되어 매우 기쁘다”며 “피하주사 제형 치료제가 성공적으로 개발되어 시장에 출시될 수 있기를 기대한다”고 말했다.