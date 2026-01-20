코그 '그랜드체이스모바일', 8주년 스페셜 영웅 '라임' 출시

코그(대표 이종원)는 '그랜드체이스 모바일' 서비스 8주년을 맞아 신규 스페셜 영웅 '라임'를 출시했다고 20일 밝혔다.

이 캐릭터는 특별한 성장 지원을 받는 SS등급 마법형 영웅으로 넓은 범위 적에게 지속적인 피해를 입히는 특징을 가지고 있다.

라임 출시와 함께 8주년 기념 이벤트를 진행한다. 4주간 진행되는 전용 성장 지원 이벤트를 통해 최대 6초월, 25체이서, 15영혼각인까지 성장시킬 수 있다. 특히 스페셜 영웅 강림 5단계까지 무료로 지원하는 특별 혜택도 제공한다.

익스트림 점핑 이벤트에서는 최대 2명 영웅을 영혼각인 15단계까지 성장시킬 수 있다. 강림 폭풍 성장 던전을 통해서는 최대 3명 영웅을 강림 5단계까지 육성 가능하다. 이외에도 스페셜 아바타 패키지와 SS등급 영웅 등을 획득할 수 있는 각종 이벤트가 진행된다.

코그 관계자는 "8주년을 맞아 신규 캐릭터, 다양한 혜택 뿐만 아니라 그랜드체이스 대원의 특별한 이야기도 공개돼 또 다른 재미를 선사해줄 것"이라고 전했다.