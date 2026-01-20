엘티제로, 홍성화 한국 지사장 선임…통합 데이터 관리 시장 공략

엘티제로가 한국 법인을 설립하고 국내 통합 데이터 관리 시장 공략에 나선다.

엘티제로는 글로벌 기업에서 25년 이상 영업 및 조직 관리를 수행해온 업계 전문가 홍성화 한국 지사장을 선임했다고 20일 밝혔다.

엘티제로는 인공지능(AI)·고성능컴퓨팅(HPC)·클라우드 네이티브 워크로드 확산으로 폭증하는 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 통합 스토리지와 테이프 라이브러리, 아카이브 인 어 박스, S3 테이프 라이브러리 등으로 구성된 통합 데이터 라이프사이클 관리 플랫폼을 제공하고 있다.

홍성화 엘티제로 한국 지사장 (사진=엘티제로)

이번에 선임된 홍 지사장은 IBM·썬마이크로시스템즈·리버베드·퀀텀 등에서 영업 총괄을 맡으며 다양한 글로벌 IT 기업 환경에서 사업 확대 경험을 쌓아온 것으로 알려졌다.

엘티제로는 한국 진출을 계기로 금융, 공공, 연구·교육, 미디어·엔터테인먼트, 제조 등 데이터 집약 산업을 중심으로 고객과 파트너 기반을 확대한다는 목표다다.

이 일환으로 엘티제로는 지난 19일 서울 강남 현대아이파크타워 포니정홀에서 엘티제로 한국 시장 공식 런칭 파트너 초청 세미나를 개최하고 국내 시장에서의 비전과 데이터 스토리지·아카이브 전략을 공유했다.

해당 행사에는 에드먼드 테이 엘티제로 회장을 비롯한 본사 핵심 임원진이 참석했으며 엔터프라이즈 테이프 라이브러리 및 자동화 솔루션 기업 BDT 오토메이션의 최고경영진도 방한해 양사 파트너십 기반 시장 공략 방향을 소개했다.

세미나에서는 랜섬웨어 위협 증가와 컴플라이언스 요구 강화, 장기 보관 비용 부담 등 기업들이 직면한 데이터 인프라 과제를 엘티제로·BDT 연합 솔루션으로 해결할 수 있는 사례도 제시됐다.

홍성화 엘티제로 한국 지사장은 "한국은 글로벌 금융, 공공, 연구·교육, 미디어·엔터테인먼트, 제조 산업 핵심 거점으로서 데이터 인프라의 중요성이 그 어느 때보다 커진 시장"이라며 "국내 기업들이 디지털 전환 전략을 추진하는 과정에서 데이터 성능, 보호 및 비용 효율성 사이 타협 없이 최적의 데이터 관리를 구현할 수 있도록 현지 맞춤형 솔루션과 현지 지원 체계를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

관련기사

이어 "국내 고객 비즈니스 성장과 글로벌 경쟁력 향상에 실질적인 가치를 제공하는 전략적 파트너로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.

에드먼드 테이 엘티제로 회장은 "한국은 AI와 디지털 전환이 가장 빠르게 진행되는 핵심 시장으로, 파트너사와 긴밀히 협력해 고객들이 데이터 인프라 성능·보안· 비용 측면에서 타협 없이 장기적인 데이터 전략을 수립할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.