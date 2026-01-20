네이버, C레벨 리더 3명 추가 선임…그룹 역량 통합·시너지 확대

네이버가 팀네이버 역량을 통합하고 시너지를 높이고자 김범준 최고운영책임자(COO)·김희철 최고재무책임자(CFO)에 이어, 김광현·유봉석·황순배 등 세 명의 C레벨 리더를 선임한다.

네이버는 20일 팀네이버 주요 서비스 전반에 인공지능(AI) 에이전트 적용을 가속화하고, 검색 및 데이터 기술 플랫폼의 통합과 고도화를 추진하기 위해 김광현 검색 플랫폼 부문장을 최고 데이터·콘텐츠 책임자(CDO)로 선임될 예정이라고 밝혔다.

김 CDO는 네이버 전반에 축적된 사용자 데이터와 콘텐츠를 유기적으로 융합해 네이버 앱과 주요 서비스 전반에 걸쳐 차별화된 AI 에이전트 경험을 구현함으로써 네이버의 중·장기적인 서비스 경쟁력 강화를 주도해 나갈 계획이다.

왼쪽부터 황순배 CHRO, 유봉석 CRO, 김광현 CDO. (사진=네이버)

또 유봉석 정책·RM 부문장은 신임 최고 책임경영 책임자(CRO)로서 급변하는 대외 환경 속에서 회사 전반의 정책과 리스크 관리 체계를 총괄하고, 네이버가 이해관계자와 사용자 신뢰를 바탕으로 사회적 책임을 다하는 플랫폼으로서 지속 성장할 수 있도록 관련 정책 운영과 안정적 서비스 환경 구축을 이끈다.

아울러 회사와 구성원이 함께 성장할 수 있는 통합적 인사 체계를 구축하기 위해 황순배 HR 부문장이 최고 인사 책임자(CHRO)로 선임된다. 황 CHRO는 기술 환경과 일하는 방식의 변화 속에서 회사 전반의 인사 전략과 조직 운영 체계를 총괄하고, 네이버가 지속적인 성장을 이어갈 수 있도록 중장기 인사 정책과 AI시대의 조직 경쟁력 강화를 주도할 예정입니다.

앞으로 네이버는 C레벨 리더십 중심의 책임 경영 체제 하에서 쇼핑, 금융, 클라우드, AI 등 다양한 사업 및 기술 영역에서 팀네이버의 역량을 유기적으로 결합해 '에이전트N'을 중심으로 AI 경쟁력을 한층 더 고도화하고 새로운 글로벌 사업 기회 발굴과 도전을 이어나간다.

새로운 C레벨 리더는 내달 1일자로 선임될 예정이며, 새로운 리더십 체계에 따른 세부 조직 개편도 순차적으로 진행할 방침이다.

네이버는 "새로운 C레벨 리더십 체계를 중심으로 AI에이전트 부터 피지컬AI, 웹3 등 변화하는 글로벌 환경에 기민하게 대응할 것"이라며 "새로운 사업 모델 발굴과 전략적 글로벌 파트너십 확장에 속도를 높이고 AI 등 기술이 사회에 미치는 영향력이 커짐에 따라 사회적 책임을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

다음은 네이버 새 C레벨 리더 프로필

[김광현 CDO]

-1972년 2월, 경기도 의정부시 출생

-1999.02 숭실대학교 컴퓨터학부 학사

-2000.07 NHN (서치솔루션) 입사

-2006.02 숭실대학교 컴퓨터학과(정보검색) 박사

-2006.02~ 2008.12 NHN 검색모델링팀장

-2009.01~2010.12 NHN 검색품질랩장

-2011.01~2013.7 NHN 검색연구실장

-2013.08 ~2015.12 네이버 검색연구센터장

-2016.01~2017.12 네이버 검색 리더

-2018.01 ~2022.07 LINE 검색 리더

-2020.04~2023.12 네이버 Search CIC 대표

-2024~현재 네이버 검색/데이터 플랫폼 부문장

[유봉석 CRO]

-1971년 2월, 부산광역시 출생

-1994 연세대학교 경제학과 학사

-1996~2007 매일경제신문 기자

-1997 연세대학교 본대학원 경제학과 석사

-2004 영국 엑세터 경영대학원 MBA 석사

-2007~2012 네이버 뉴스편집, 뉴스기획팀장

-2012~2014 네이버 미디어서비스 실장

-2014~2019 네이버 미디어센터장

-2015 광운대 신문방송학 박사

-2019~2023 네이버 서비스지속성위원회 서비스운영총괄

-2022~2024.03 해피빈재단 대표

-2024~ 현재 네이버 정책/RM 부문장

[황순배 CHRO]

-1978년 11월, 서울특별시 출생

-2001 서울대학교 경영학 학사

-2003~2010 네이버 HR, 사업기획

-2012 컬럼비아대학교 경영대학원 MBA

-2012~2013 Bain & Company

-2013~2020 NHN 전략, 마케팅, 게임제작총괄 이사

-2020~2022 네이버 HR & Culture 책임리더

관련기사

-2022~2024 네이버 Human Resources 인사총괄

-2024~ 현재 네이버 HR 리더/부문장