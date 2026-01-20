글로벌 모델과 맘껏 비교하고 쓰세요…프렌들리AI, LG 'K-엑사원' 무료 API 제공

독파모 1차 평가 1위 모델, 프렌들리 서버리스 API 통해 인프라 구축 없이 즉시 도입

컴퓨팅입력 :2026/01/20 17:57

프렌들리AI가 정부 주도 '독자 인공지능 파운데이션 모델(독파모)' 개발 프로젝트에 참여 중인 LG AI 연구원 모델을 오는 28일까지 무료 제공한다.

프렌들리AI는 최신 인공지능(AI) 모델 'K-엑사원(EXAONE) 236B'를 무료 응용 프로그램 인터페이스(API) 형태로 제공한다고 20일 밝혔다.

K-엑사원은 독파모 1차 성능 평가에서 압도적인 성과로 1위를 차지한 모델이다. 

무료 제공 기간 개발자들은 '프렌들리 서버리스 API'를 통해 별도 그래픽처리장치(GPU) 환경 설정이나 복잡한 인프라 구축 없이 API 호출만으로 K-EXAONE을 즉시 자사 서비스에 도입하거나 테스트할 수 있다.

이번 모델 API 제공은 알리바바의 '큐웬(Qwen)3 235B'를 사용 중이거나, 오픈AI 모델 등 닫힌(Closed) 모델을 활용하는 개발자들이 K-엑사원을 손쉽게 비교·전환하는 데 초점을 맞췄다.

실제 모델 성능과 사용성 관점에서 검증이 가능하다는 점이 특징이다. K-엑사원 236B는 복잡한 논리 구조를 처리하는 리즈닝(Reasoning) 성능에서 큐웬3 235B를 상회하는 실질적인 문제 해결 능력을 보여준다.

또 두 모델 모두 오픈AI 호환 API를 지원해 기존 큐웬3 기반으로 작성된 코드를 그대로 둔 채 엔드포인트 URL만 변경하면 K-엑사원 성능을 시험할 수 있는 '제로 셋업(Zero-Setup)' 전환 환경을 제공한다.

전병곤 프렌들리AI 대표는 "이번 무료 제공은 개발자들이 K-엑사원을 직접 활용해 다양한 응용 서비스를 만들어보도록 하기 위한 것"이라며 "큐웬3 등 중국계 모델이나 닫힌 모델에 익숙한 개발자들도 동일한 환경에서 K-엑사원 성능을 부담 없이 비교할 수 있을 것"이라고 말했다.

