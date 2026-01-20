[인사] 한국환경공단

◇본부장, 처·실장 ▲강원환경본부장 고태기 ▲전북환경본부장 유재형 ▲경영지원처장 김유래 ▲인재경영처장 장인환 ▲글로벌협력처장 송인범 ▲하수도처장 권기원 ▲토양지하수처장 이동범 ▲물환경관리처장 장현욱 ▲환경성보장처장 이남호 ▲물인프라처장 이동근 ▲화학물질관리처장 박삼배 ▲화학물질시험처장 최봉인 ▲생활환경안전처장 하정원 ▲사업장대기처장 한정대 ▲환경전문심사원장 박재성 ▲홍보실장 김순옥 ▲안전경영실장 임남구 ▲AX혁신추진실장 서정찬 ▲K-eco연구원장 이승주 ▲국가물산업클러스터사업단 물산업진흥처장 이민선 ▲국가물산업클러스터사업단 물산업실증처장 윤만권 ▲수도권동부환경본부 환경서비스처장 김태영 ▲수도권동부환경본부 환경시설관리처장 김현국 ▲수도권동부환경본부 유역하수도지원센터장 정회신 ▲수도권서부환경본부 환경안전진단처장 성기욱 ▲부산울산경남환경본부 유역하수도지원센터장 정진우 ▲대구경북환경본부 환경서비스처장 오제범 ▲대구경북환경본부 자원순환관리처장 황태웅 ▲충청권환경본부 환경서비스처장 심이섭 ▲충청권환경본부 충북지사장 문수중 ▲광주전남제주환경본부 환경서비스처장 한행석 ▲광주전남제주환경본부 자원순환관리처장 선종수 ▲광주전남제주환경본부 환경시설관리처장 주상준 ▲강원환경본부 환경서비스처장 고인표 ▲강원환경본부 수도통합운영센터장 이근영 ▲전북환경본부 환경안전진단처장 김기홍