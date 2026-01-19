제3회 전문약사 자격시험 합격률 79.8%

전문약사 자격시험 실시 및 관리기관인 한국병원약사회(이하 병원약사회)는 제3회 전문약사 자격시험에 441명이 응시해, 352명이 합격했다고 밝혔다.

병원약사회는 지난해 12월20일 실시된 제3회 전문약사 자격시험에 총 9개(▲내분비 ▲노인 ▲소아 ▲심혈관 ▲감염 ▲정맥영양 ▲장기이식 ▲종양 ▲중환자) 전문과목에 441명이 응시했으며, 최종 352명(합격률은 79.8%)이 합격했다고 밝혔다.

이에 따라 전문약사제도 시행 이후 처음으로 누적 1천명을 넘어 총 1천73명의 전문약사가 배출됐다. 전문약사 자격증은 보건복지부로부터 3월17일 이전에 교부될 예정이다.

전문과목별로는 ‘노인’ 전문약사가 218명으로 가장 많아 전체의 20.3%를 차지했으며, 이어 ▲종양 197명(18.4%) ▲정맥영양 149명(13.9%) ▲감염 146명(13.6%) ▲심혈관 98명(9.1%) ▲중환자 88명(8.2%) ▲내분비 85명(7.9%) ▲장기이식 47명(4.4%) ▲소아 45명(4.2%) 순으로 나타났다.

전문약사자격시험(제공=한국병원약사회)

정경주 병원약사회 회장은 “국가 전문약사 352명의 합격을 진심으로 축하드린다”며 “제3회 전문약사 자격시험은 전문약사 수련 교육기관에서 수련을 받은 약사들이 처음으로 응시한 시험이자, 민간자격 특례 마지막 시험으로서 의미가 크다”라며 “이번 시험을 통해 전문약사 누적 배출 인원이 1천명을 넘어선 만큼, 약사의 전문성 강화를 통해 환자안전을 더욱 확립할 수 있을 것으로 기대하며, 병원약사회는 전문약사들의 현장 활동 성과를 토대로 수가 반영과 처우 개선이 이루어질 수 있도록 정책적 노력을 적극적으로 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 오는 12월 시행 예정인 제4회 전문약사 자격시험부터는 전문약사 수련 교육기관으로 지정된 전국 102개 의료기관에서 전문과목별로 수련 교육과정을 1년 이상 이수한 병원약사에 한해 응시가 가능하다.