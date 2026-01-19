도로에 '짚차' 많이 달리더니…중국보다 많이 팔았다

지프 대표 스포츠유틸리티차(SUV) 랭글러가 지난해 국내 시장에서 견조한 성장세를 이어간 것으로 나타났다.

19일 한국수입자동차협회(KAIDA) 통계에 따르면 2025년 국내 랭글러 판매 대수는 총 1천295대로 전년(1천207대) 대비 약 7.3% 증가했다. 이는 같은 기간 지프 전체 판매의 약 62%를 차지하는 수치로, 랭글러가 한국 시장에서 브랜드 판매를 견인하는 핵심 모델임을 보여준다.

스텔란티스코리아는 이 같은 판매 실적을 바탕으로, 한국이 전 세계에서 랭글러 판매 6위 시장으로 올라섰다고 밝혔다.

지프 랭글러 루비콘

이는 전통적인 핵심 시장인 미국과 캐나다를 비롯해 일본, 멕시코, 아랍에미리트(UAE)에 이어 여섯 번째로 많은 판매를 기록한 것으로, 특히 처음으로 중국보다 높은 순위를 차지했다는 점에서 의미가 있다.

이 기록은 한국이 전체 자동차 시장 규모 측면에서 미국·중국 등 주요 시장과 비교해 상대적으로 크지 않다는 점에서 주목된다.

랭글러는 대중형 패밀리 SUV처럼 대량 판매를 전제로 한 차종이 아니라, 비교적 뚜렷한 용도와 특성을 가진 모델로 알려져 있다. 그럼에도 한국이 글로벌 판매 6위권에 오른 것은 국내 시장에서 랭글러가 일정 규모의 안정적인 수요를 확보하고 있음을 보여준다.

스텔란티스코리아는 한국에서 지프 랭글러 판매가 높은 데에는 기후와 지형에 기반한 사용 환경이 크게 작용한다고 설명했다.

사계절이 뚜렷해 장마철 젖은 노면, 겨울철 눈길·빙판, 산지가 많은 도로 환경 등 조건 변화가 잦고, 이에 따라 사륜구동 SUV 선호도가 높게 유지되고 있다. 이 같은 환경 속에서 랭글러는 단순한 도심형 SUV가 아니라, 다양한 도로·기상 조건에서 활용 가능한 레저·일상 겸용 모델로 인식돼 왔다.

또한 지프는 오랜 기간 SUV의 대명사이자 '짚차'라는 별칭으로 불리며, 어디든 갈 수 있고 무엇이든 할 수 있는 '자유와 모험'을 상징하는 브랜드로 자리매김해 왔다.

세대가 바뀌는 동안에도 각진 차체, 원형 헤드램프, 노출 힌지, 7-슬롯 그릴 등 상징적인 디자인 요소를 일관되게 유지해온 덕분에, 랭글러는 수많은 SUV 가운데 하나가 아니라 많은 소비자들에게 '언젠가 꼭 갖고 싶은 목표 차종(드림카)'으로 평가되고 있다.

스텔란티스코리아는 방실 대표가 부임한 2024년부터 브랜드 역량을 랭글러에 집중해, 한국을 아시아 주요 랭글러 전략 시장 중 하나로 포지셔닝해 왔다.

이를 위해 다양한 스페셜 에디션을 국내에서 자체 기획·개발해 선보이며, 지속적으로 랭글러에 '새로움'을 주입했다. 한국 고객의 취향과 사용 환경을 반영한 한정판 모델을 연이어 출시함으로써 고객 선택의 폭을 넓히고 명확한 구매 계기를 만들어냈다.

올해로 브랜드 85주년을 맞은 지프는 미국 시장에서 매달 한 종씩, 연중 총 12종의 헤리티지 한정 모델을 선보이는 'Twelve 4 Twelve(트웰브 포 트웰브)' 프로젝트를 진행 중이다. 이 가운데 일부 85주년 기념 한정 랭글러 외 다양하고 유니크한 버즈모델을 한국 시장에 선보일 예정이다.