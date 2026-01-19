[인사] 행정중심복합도시건설청

◇과장급 전보 ▲교통계획과장 강병구 ▲공공시설건축과장 윤상민 ▲도시정책과장 안정희 ▲국방대학교 교육파견 이승은

