[인사] 행정중심복합도시건설청
인사
입력 :2026/01/19 15:11
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲교통계획과장 강병구 ▲공공시설건축과장 윤상민 ▲도시정책과장 안정희 ▲국방대학교 교육파견 이승은
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
행복청
