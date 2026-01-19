한국머크 헬스케어, ‘고날-에프 펜주’ 숏니들 타입 적용

한국머크 헬스케어는 난임 치료에 사용되는 과배란 유도제인 ‘고날-에프 펜주’의 주사 편의성을 높이기 위해 바늘을 더 짧고 가는 ‘숏니들’(Short needle) 타입으로 개선했다고 밝혔다.

고날-에프는 1995년 출시된 최초의 유전자 재조합 인간난포자극호르몬(r-hFSH) 제제로, 전 세계적으로 난임 치료에 사용되어 온 대표적인 재조합 FSH 치료제다. 국내에는 2007년 난임 치료로 첫 승인을 받은 뒤 20여년간 임상 현장에서 사용되고 있다.

현재 프리필드 펜(Prefilled pen) 타입으로 공급되고 있으며, ▲12.5 IU 단위의 정밀한 용량 조절 ▲눈금이 표시된 투명한 약물 저장부로 약물 상태와 잔량 확인 등이 용이하도록 설계됐다.

난임 치료는 환자가 일정 기간 자가 주사를 시행해야 하기에 신체적 부담과 심리적 긴장감이 큰 것으로 알려져 있으며, 이로 인해 치료제 선택 시 사용 편의성이 중요한 요소 중 하나로 꼽힌다. 일반적으로 바늘의 길이가 짧고 두께가 가늘수록, 주사 통증 개선과 환자들의 사용 경험에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

난임 치료제 ‘고날-에프 펜주’ 바늘이 8mm 숏니들 타입으로 개선됐다(제공=한국머크 헬스케어)

고날-에프 펜주의 바늘을 숏니들 타입으로 변경하면서 기존과 동일한 구조와 주사 방식을 유지함과 동시에 자가주사 시 침습감을 줄이고 환자 편의성을 강화할 수 있도록 기존 29G(Gauge, 직경), 12mm 바늘에서 31G, 8mm로 변경되면서 길이와 직경을 각각 약 25%, 33% 줄였다. 구성이나 투여 방식은 동일해 추가적인 교육이나 프로토콜 변경에 대한 부담 없이 임상 현장에서 즉시 활용할 수 있다는 점도 특징이다.

또 피하주사용(SC)으로 설계되어 체질량지수(BMI)가 높은 환자군에서도 피하층에 충분히 도달할 수 있으며, 보다 부드럽고 안정적인 삽입 및 사용감을 바탕으로 환자와 의료진 모두에게 익숙한 치료 환경을 유지하면서도 치료 편의성을 개선할 수 있도록 했다.

한국머크 헬스케어 난임사업부 김욱 총괄은 “국내의 난임 시술 수요가 지속적으로 증가하고 있지만 여전히 많은 환자들이 자가 주사에 대한 두려움과 심리적 부담이 있는 것으로 알고 있다”며 “고날-에프 펜주 바늘의 숏니들 타입 적용을 통해 환자들의 주사제에 대한 부담을 완화하며 치료 접근성을 높이고, 치료를 장기적으로 지속하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.