스카이브리지 캐피털 "스테이블코인 이자 지급 금지...달러 경쟁력 약화할 것"

미국 투자 기업 스카이브리지 캐피털 앤서니 스카라무치 대표가 가상자산(디지털자산) 시장구조 법안인 클래리티 법안에 포함된 ‘수익형(이자형) 스테이블코인 금지’ 내용이 달러 경쟁력을 약화시킬 수 있다 주장했다고 미국 디지털자산 매체 코인텔레그래프가 19일 보도했다.

앤서니 스카라무치는 거래소와 서비스 제공자가 스테이블코인에 대한 고객 보상을 제공하는 것을 막는 조항을 두고 은행권이 스테이블코인 발행사와 경쟁을 원치 않아 보상을 차단하고 있다는 취지로 비판했다.

또한 중국이 디지털 위안화에 이자를 지급하는 방향으로 가는 상황에서 신흥국들이 결제·송금 인프라를 선택할 때 ‘보상이 있는 쪽’으로 기울 수 있다고 말했다.

스테이블코인 이미지 (사진=챗GPT)

중국 인민은행은 올해 1월부터 상업은행이 디지털 위안화 예치금에 대해 이자를 지급할 수 있도록 허용하기 시작했다. 이런 중국의 움직임과 미국 정책이 대비될수록 달러 기반 스테이블코인의 매력이 떨어질 수 있다는 이야기다.

관련기사

보도에 따르면 미국 은행권은 스테이블코인 확대에 따른 예금 이탈 가능성을 핵심 리스크로 꼽고 있다.

브라이언 보이니한 뱅크오브아메리카 CEO는 스테이블코인 확산 시 은행 예금에서 최대 6조달러가 빠져나갈 수 있다고 전망한 바 있다.