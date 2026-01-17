숏폼 다음은 마이크로드라마…틱톡, ‘파인드라마’ 앱 출시

틱톡이 미니 드라마 전용 앱 ‘파인드라마’를 애플 앱스토어와 구글 플레이에 동시 출시, ‘마이크로드라마’ 시장 공략에 나섰다.

17일(현지시간) 씨넷 등 외신에 따르면 틱톡은 최근 파인드라마 앱을 미국과 브라질에서 먼저 출시했다.

파인드라마는 현재 무료로 제공된다. 외신은 콘텐츠 라이브러리를 충분히 확보한 후 유료로 전환될 수 있다고 내다봤다.

틱톡이 출시한 파인드라마 앱 (사진=앱스토어)

파인드라마에서 볼 수 있는 콘텐츠는 대부분 로맨스 중심의 자극적인 서사 구조를 띤 마이크로드라마다. 다만 장르 확장은 시간문제라는 분석이 나온다. 마이크로드라마는 짧은 회차로 구성된 영화·드라마 형식의 콘텐츠로, 최근 SNS 광고와 별도 앱을 통해 노출이 급증하고 있다.

관련기사

파인드라마는 독립 앱 형태지만, 이용을 위해서는 틱톡 계정 로그인이 필요하다. 홈 화면에는 추천 피드와 트렌딩 영상이 배치되며, 시청 기록과 전체 영상 목록에 접근할 수 있다.

‘디스커버’ 탭에서는 전체 또는 인기 콘텐츠를 썸네일 중심으로 탐색할 수 있고, ‘인박스’에서는 시스템 알림과 신규 팔로워 알림을 확인할 수 있다. 프로필 화면에서는 즐겨찾기 콘텐츠와 팔로잉·팔로워 수, 좋아요 수 등이 표시된다.