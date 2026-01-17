[사진] 2026년 한국정보보호학회 신년회

한국정보보호학회(KIISC)가 개최한 '2026년 신년인사회'가 16일 서울 엘타워에서 열렸다. 행사에는 학회 회원과 관계기관 종사자 등 약 200명이 참석했다. 이창훈 학회 총무 부회장(서울과기대) 사회로 ▲역대 회장 및 내빈 소개 ▲박영호 30대 회장 이임사 및 감사패 수여 ▲31대 신임 김호원 회장 취임사 및 임명장 수여 ▲주요 임원 소개 및 임명장 수여 ▲만찬 순으로 행사가 진행됐다.

한국정보보호학회는 1990년 12월 설립했다. 가입회원은 8200여명이고 이중 정회원은 4300여명이다. 33개 지부(충청, 영남, 호남)가 있다 학회 꽃인 전문연구회는 36개, 논문지편집 등 8개 위원회와 2개 자문단을 뒀다. 이날 행사를 이모저모의 여러 사진으로 정리했다. (사진=김기찬 지디넷코리아 기자)

최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실 실장(왼쪽)이 행사 현장에 도착해 조영철 한국정보보호학회 회장과 인사하며 미소짓고 있다.

김호원 한국정보보호학회장(31대)이 취임사를 하고 있다.

임정규 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책관이 발표를 듣고 있다.

남길현 국방대학교 명예교수(왼쪽)가 한국정보보호학회 학회장 이임식에서 올해 학회장으로 선임된 김호원 부산대 컴퓨터공학과 교수에 이임장 및 꽃다발을 전달하고 있다.

전임(30대) 학회장인 박영호 세종대 교수(오른쪽)가 이상중 KISA원장에게서 감사패를 받고 있다.

이상중 KISA원장 등 VIP 참석자들이 담소를 나누고 있다.

이상중 한국인터넷진흥원장이 와인잔을 들고 건배사를 하고 있다.

한국정보학회 주최 2026년 신년인사회 참석자들이 박수를 치며 전체기념사진을 찍고 있다.

임종인 고려대 정보보호대학원 명예교수가 미소짓고 있다. 임 교수는 최근 골절 사고로 목발을 짚고 참석했다.

(왼쪽부터) 정준환 과학기술정보통신부 정보보호기획과 사무관, 김은중 이글루코퍼레이션 사업총괄(부사장), 김창오 정보통신기획평가원 정보보안 PM이 대화하고 있다.

이만희 한남대 컴퓨터공학과 교수(왼쪽)와 김창오 PM이 테이블에서 오가는 대화에 집중하고 있다.

(왼쪽부터) 김범수 연세대 정보대학원 교수와 최우혁 실장, 염흥열 순천향대 정보보보학과 명예교수가 대화하고 있다.

(왼쪽부터)유준상 전 한국정보기술연구원(KITRI) 원장, 유지연 상명대 지능·데이터융합학부 휴먼AI공학전공 교수, 임종인 교수가 반갑게 새해 인사를 하고 있다.

최우혁 정보보호네트워크정책실장이 건배사를 하고 있다.

조현숙 코드게이트보안포럼 이사장이자 전 국가보안기술연구소장이 건배사를 하고 있다.

국내 1호 암호박사이자 5대 협회장을 지낸 남길현 국방대 명예교수가 축사를 하고 있다.

김정삼 법무법인 광장 고문(왼쪽), 정준환 사무관이 웃으며 대화하고 있다.

경품 추첨을 하고 있다.

행사가 본격 시작되기전 참석자들이 담소를 하고 있다.