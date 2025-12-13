한국정보보호학회, 연말 송년회 열고 학회장 교체

한국정보보호학회는 12일 웨스틴 서울 파르나스 아틀라스홀에서 '2025년 한국정보보호학회 송년회'를 개최했다.

박영호 한국정보보호학회 회장은 "올해 많은 사고로 어려운 환경이었지만, 정보호호학회의 송년회를 무사히 치를 수 있음에 감사하다"고 소감을 밝혔다.

박 회장은 올해를 끝으로 학회장 자리를 물러난다. 새로 취임할 예정인 김호원 부산대 컴퓨터공학과 교수는 "정보보호학회가 많은 성과를 이룰 수 있었던 데에는 박 회장의 공이 크다"며 "전임 회장에 이어 학회가 눈부신 성과를 기록할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

한국정보보호학회 송년회에 참석한 관계자들이 파이팅 구호를 외치고 있다.

정보보호학회 부회장으로 부임할 예정인 이정현 숭실대 소프트웨어학부 교수는 "새로 부회장으로 부임하게 되면 학회장을 잘 보필해 학회가 학술적 성과를 제고할 수 있도록 보필하겠다"고 강조했다.