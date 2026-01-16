컴투스 오케스트라 자회사형 장애인 표준사업장 컴투스위드(대표 조성완)는 특수교육활동에 기여한 공로를 인정받아 경기도교육청(교육감 임태희)으로부터 교육감 감사장을 받았다고 16일 밝혔다.

이번 감사장은 경기도 내 특수교육 대상 학생 교육 환경 개선과 복지 증진에 기여한 기관에 수여되는 것으로, 컴투스위드의 지속적인 문화 예술 기반 특수교육 지원 활동이 높은 평가를 받았다.

컴투스위드는 게임업계 최초로 장애인 단원으로 구성된 '윈드 오케스트라'를 창단하고 다양한 활동을 펼치고 있다. 윈드 오케스트라는 경기도 내 특수학교 학급을 찾아가 수준 높은 공연을 선보이며, 장애 학생이 문화와 예술을 보다 가까이에서 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해왔다.

컴투스위드, '특수교육활동 유공' 경기도교육청 교육감 감사장 받아

경기도교육청은 윈드 오케스트라가 진행하는 전문적인 공연 활동이 특수학교 학생에게 정서적 안정에 기여했을 뿐 아니라, 장애 예술가의 활발한 사회 활동 참여를 보여줌으로써 장애 인식 개선이라는 교육적, 사회적 가치를 효과적으로 전달한 공로를 높게 평가했다.

관련기사

특히 컴투스위드는 경기도 내 특수교육 대상자를 위한 실습 기관으로서 발달장애인 당사자와 교사, 학부모로부터 좋은 반응을 얻고 있다고 설명했다. 지난해 진행된 현장 평가에서는 ▲근무 환경 ▲근무지 위치 ▲직무 형태 ▲동료 관계 ▲장애인 편의시설 등 전반적인 항목에서 우수한 점수를 기록하며, 실질적인 직업 교육 장으로 자리매김했다.

컴투스위드는 컴투스홀딩스(대표 정철호), 컴투스(대표 남재관), 컴투스플랫폼(대표 최석원) 등 3사가 함께 설립한 오케스트라 형태 자회사형 장애인 표준사업장이다. 장애인 예술가에게 안정적인 일자리와 전문적인 성장 기회를 제공하고 다양한 공연 활동을 통해 장애 인식 개선 및 문화예술 발전에 앞장서고 있다.