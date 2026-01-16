[1분건강] B형 인플루엔자 소아‧청소년 중심 유행 증가

B형 인플루엔자가 소아‧청소년을 중심으로 유행하고 있어 주의가 요구된다.

질병관리청 표본감시에 따르면, 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율은 지난해 11월 중순 이후 감소 추세를 보이다, 올해 2주 차에는 외래환자 1천 명당 40.9명으로 전주 36.4명 대비 소폭 증가했다. 이번 절기 유행 기준 9.1명보다 높은 수준으로 유행이 지속되고 있다.

연령별로는 7세~12세에서 인플루엔자 의사환자 분율이 127.2명으로 가장 높았다. 연령별로 보면 ▲13~18세 ‘97.2명’ ▲1세~6세 ‘51.0명’ 순이었다.

일러스트=질병관리청

의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 검출률은 2주차 33.5%로 최근 감소 추세이지만, 세부 아형에 있어 B형의 검출이 증가하고 있다. 검출이 증가하고 있는 B형 바이러스는 이번 절기 백신주와 매우 유사하여 예방접종 효과가 있는 것으로 확인됐다. 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인되었다.

임승관 질병청장은 “늦겨울에서 이른 봄에 유행하던 B형 인플루엔자가 올해는 조금 이르게 유행 양상을 보여, 인플루엔자 유행이 다시 증가세를 보일 우려가 있다”라며 “올겨울 유행 초기에 A형 인플루엔자에 걸렸던 경우라도 다시 B형 인플루엔자에 감염될 수 있다”라고 밝혔다.

이어 “아직 인플루엔자 예방접종을 받지 않은 65세 이상 어르신과 어린이, 임신부 등 고위험군은 지금이라도 예방접종을 받으시길 바란다”라며 “인플루엔자 발생과 전파 예방을 위해서는, 손 씻기, 기침할 때는 옷소매로 코와 입을 잘 가리기, 사람이 많이 모이는 밀폐된 공간에서는 마스크 착용하기, 실내에서는 자주 환기하기 등 호흡기감염병 예방 수칙을 준수해야 한다”라고 강조했다.

아울러 “학령기 소아‧청소년에서 예방 수칙을 철저히 준수할 수 있도록 가정 등에서 지도해주시고, 발열이나 기침 등 호흡기 증상이 있는 경우는 가까운 의료기관의 진료를 받고, 증상이 호전될 때까지 적절한 휴식을 취하고, 직장이나 학교 등에서도 아프면 쉴 수 있도록 배려하는 문화가 필요하다”라고 당부했다.