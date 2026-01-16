[인사] 질병관리청

◇과장급 전보▲질병관리역량개발담당관 김광현 ▲만성질환예방과장 이연경 ▲경북권질병대응센터 운영지원과장 이승묵

질병관리청

