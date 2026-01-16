ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 질병관리청
인사
입력 :2026/01/16 15:23
김양균 기자
◇과장급 전보▲질병관리역량개발담당관 김광현 ▲만성질환예방과장 이연경 ▲경북권질병대응센터 운영지원과장 이승묵
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
질병관리청
