"무라티 행보 균열?"…싱킹머신스랩 창립 멤버, 오픈AI 복귀

미라 무라티와 오픈AI를 떠나 싱킹머신스랩을 공동창업한 운영진들이 오픈AI로 복귀한다.

15일 테크크런치 등 외신에 따르면 바렛 조프 싱킹머신스랩 공동창업자 겸 최고기술책임자(CTO)와 루크 메츠 공동창업자, 샘 쇼엔홀츠가 오픈AI로 돌아갔다. 미라 무라티는 2024년 8월까지 오픈AI에서 CTO로 근무했다.

무라티 CTO는 소셜네트워크서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 조프 CTO가 퇴사했다는 소식을 밝혔다. 후임 CTO로 내부 직원 수미트 친탈라를 선임했다는 내용도 공유했다. 친탈라 신임 CTO는 10년 넘게 AI 분야에서 경력을 쌓은 싱킹머신스랩 창립 멤버다.

무라티 CTO 발표 직후 피지 시모 오픈AI 애플리케이션 부문 최고경영자(CEO)도 해당 소식을 발표했다. 그는 해당 인사 이동이 몇 주 전부터 추진됐다고 설명했다.

조프와 메츠는 모두 과거 오픈AI 기술 부서에서 근무한 바 있다. 쇼엔홀츠도 오픈AI 출신이다. 쇼엔홀츠 링크드인 프로필에는 여전히 싱킹머신스 소속으로 표기돼 있다.

특히 조프는 오픈AI에서 연구 부문 부사장을 지냈으며, 구글에서 6년간 연구 과학자로도 일했다. 무라티는 2024년 9월까지 오픈AI CTO를 맡은 뒤 회사를 떠나 조프, 메츠와 싱킹머신스랩을 공동 창업했다.

싱킹머신스랩은 지난해 7월 20억 달러 규모 시드 투자를 유치하며 기업가치 120억 달러를 인정받았다. 해당 투자에는 앤드리슨호로위츠, 액셀, 엔비디아, AMD, 제인스트리트 등이 참여했다.