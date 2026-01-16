유한양행, 국내 첫 모발 건강 유산균 ‘모큐락’ 출시

유한양행이 모발 건강을 위한 유산균 ‘모큐락’을 출시한다.

‘모큐락’은 모발 성장 주기 관리에 주목한 모발 유산균 제품이다. 하루 1회 1캡슐을 섭취해 외부 케어 중심의 접근이 아닌 장내 환경을 포함한 전신 환경 관리 관점에서 모발이 자라기 좋은 조건으로 설계됐다.

모발은 성장기·휴지기 등 고유한 성장 주기를 가진 조직으로, 연령 증가와 생활 환경 변화에 따라 성장기 모발의 비율이 점차 감소할 수 있다. 유한양행은 이러한 변화에 주목해, 성장기 모발이 유지될 수 있는 전신 환경 관리의 중요성을 중심으로 마이크로바이옴 기반 모발 건강 연구 및 제품 기획을 진행해왔다.

모큐락 (사진=유한양행)

‘모큐락’에는 L. curvatus LB-P9 프로바이오틱스가 주원료로 적용됐다. 해당 균주는 장내 환경을 통해 호르몬·면역·대사 균형에 관여하는 특성을 가진 균주다. 회사는 모발 건강과의 연관성에 주목해 자사 연구 기준에 따라 모발 유산균 제품의 주원료로 선택했다.

동물실험에서 모발 성장과 관련된 자극 인자, 모발 성장률 및 모발 두께, 항산화 효소 활성 등이 모두 증가한 것으로 나타났다. 인체 적용 시험에서는 모발의 윤기와 탄력 지표인 인장강도가 증가했다. 회사는 모발 컨디션 전반을 관리하는 이너뷰티 접근 가능성을 제시했다. 제품은 오는 18일 CJ홈쇼핑을 통해 첫 선을 보일 예정이다.

회사 관계자는 “국내 첫 혈당 관리 유산균 ‘당큐락’을 선보이며 마이크로바이옴 기반 기능성 관리 영역을 확장해 왔다”라며 “이번 모발 유산균 ‘모큐락’은 검증된 프로바이오틱스 균주를 적용해 비임상 및 인체 적용 시험 결과를 바탕으로 모발 성장 신호 관리라는 새로운 모발 건강관리 기준을 제시하는 제품”이라고 설명했다.