대원제약, 위식도역류질환 치료제 ‘파도프라잔’ 임상 3상 돌입

대원제약이 개발 중인 위식도역류질환 치료제 ‘파도프라잔(DW-4421)’이 임상시험 제3상에 돌입했다.

‘파도프라잔’은 칼륨경쟁적 위산분비억제제(P-CAB) 계열 위식도역류질환 신약 후보물질이다. 회사는 임상 3상을 통해 324명의 환자를 대상으로 위약 대비 효과성을 입증할 예정이다. 시험 대상자들은 4주간 투여를 통해 가슴쓰림 증상이 없는 날의 비율을 주요 평가변수로 확인하게 된다.

대원제약은 현재 미란성 위식도역류질환(ERD)에 대한 시험 대상자를 모집 중이다. 여기에 이번 NERD 임상까지 동시에 진행함으로써 위식도역류질환 치료제 시장의 양대 축을 모두 공략한다는 전략이다.

‘파도프라잔(DW-4421)’의 비미란성 위식도역류질환(NERD) 임상 3상 진행을 위한 연구자 킥오프 미팅 모습. (사진=대원제약)

회사는 앞으로 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs) 유도성 소화성궤양 예방과 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용 요법 등으로 적응증을 확대한다는 계획이다.

고신대복음병원 박무인 교수는 “이번 임상은 프로토콜에서 제시하는 적절한 NERD 환자를 선별하여 모집하는 것이 중요하다”라며 “환자가 느끼는 가슴쓰림 증상 평가에 집중해 연구가 마무리되도록 하겠다”라고 밝혔다.

백인환 사장은 “파도프라잔이 임상 3상 단계에 진입하며 상용화에 한 걸음 더 다가섰다”라며 “성장하는 P-CAB 시장에서 입지를 다지고 소화기 질환 환자들에게 새 치료 옵션을 제공할 것”이라고 전했다.