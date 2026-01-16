고급형 M5 맥북 프로, 1월중 출시 유력

애플이 이번 달 M5 프로와 M5 맥스 칩을 탑재한 고급형 맥북 프로 모델을 공개할 가능성이 제기됐다.

맥루머스 등 외신은 애플이 지난해 10월 보급형 14인치 맥북 프로를 출시한 데 이어, 이달 중 고성능 칩셋을 탑재한 상위 모델을 선보일 수 있다고 15일(현지시간) 보도했다.

외신들은 이달 말 새 맥북 프로가 출시될 것으로 예상되는 배경으로 몇 가지 근거를 제시했다. 먼저 애플 ‘크리에이터 스튜디오’ 출시 시점이다. 애플은 영상 편집, 음악 제작, 이미지 디자인, 문서·프레젠테이션 제작 앱을 하나로 묶은 통합 구독 서비스 '애플 크리에이터 스튜디오'를 최근 공개하며 오는 28일 정식 출시된다고 밝혔다.

애플 크리에이터 스튜디오에는 파이널 컷 프로, 로직 프로, 픽셀메이터 프로 등 전문가용 맥 앱이 다수 포함돼 있다. IT 매체 맥월드는 이 제품 출시에 맞춰 새로운 맥북 프로를 공개할 가능성이 많다고 분석했다.

두 번째 이유로는 애플의 실적 발표 일정이 꼽힌다. 애플은 오는 29일 분기 실적 발표 계획이다. 애플은 과거에도 실적 발표 직전에 신제품을 공개한 뒤 실적 발표 자리에서 이를 언급해 온 사례가 여러 차례 있었다.

마지막으로 애플은 2023년 1월에도 M2 프로와 M2 맥스 칩이 탑재한 맥북 프로를 공개한 바 있다.

이번에 출시가 예상되는 맥북 프로의 핵심 업그레이드는 칩 성능 향상이다. SSD 성능 개선과 메모리 대역폭 증가가 기대되며, 디자인 측면에서는 큰 변화가 없을 것으로 전망된다.

반면 맥북 프로는 2026년 말이나 2027년 중 출시될 차세대 모델에서 대대적인 변화를 맞이할 것으로 관측된다.

그동안 제기된 소문에 따르면 차세대 맥북 프로에는 터치스크린을 지원하는 OLED 디스플레이가 적용되고, 더욱 얇아진 디자인과 내장형 통신 연결 기능, TSMC의 첨단 2나노 공정으로 제조된 M6 칩이 탑재돼 성능과 활용성이 크게 향상될 것으로 예상된다.