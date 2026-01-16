NHN, 벅스 떼낸다…엔디티엔지니어링에 347억원에 매각

NHN이 음악 플랫폼 자회사인 NHN벅스를 엔디티엔지니어링에 매각한다. 게임·클라우드·결제 등 주력 사업 중심의 포트폴리오 재정비 일환이다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 NHN벅스는 기존 최대 주주인 NHN이 보유 지분 45.26%, 671만1천20주를 엔디티엔지니어링 외 그린하버앤벅스 제1호∼제3호투자조합 등에 양도하는 계약을 체결했다고 공시했다. 주당 가격은 5천170원으로 총 양수도 대금은 347억원이다.

이번 계약에 따라 NHN벅스는 11년 만에 NHN의 품을 떠나게 됐으며, 최대 주주는 엔디티엔지니어링이 된다. 엔디티엔지니어링은 자동 비파괴검사설비 종합제작 업체로 시작해 철강 파이프 비파괴 분야에서 국내 점유율 1위를 기록 중이다. 항공기 부품 제작, 우주발사체 연료탱크 제작을 위한 고난도 용접 기술 보유 등 항공우주 분야에서 강점을 가진다.

관련기사

NHN벅스 CI

엔디티엔지니어링은 항공우주 사업과 연계할 수 있는 신성장 동력을 모색하던 중 NHN벅스의 브랜드 파워에 주목한 것으로 알려졌다.

NHN 관계자는 “콘텐츠 사업에 대한 선택과 집중을 통한 경영 효율화 및 그룹 주력 사업과의 연계 효과 등을 종합적으로 고려한 끝에 기존 NHN이 보유한 벅스 지분 전량을 매도하게 됐다”며 “매각 대금은 주요 핵심 사업에 대한 투자, 주주환원 등을 포함해 다방면으로 검토 예정”이라고 말했다.