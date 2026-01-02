NHN 정우진 대표 "2026년은 기업 가치 도약하는 신성장의 원년"

NHN 정우진 대표가 2일 그룹 전 계열사를 대표해 CEO 신년 메시지를 발표하며 2026년을 그룹 전체 기업 가치가 도약하는 신성장의 원년으로 선포했다. 정 대표는 2일 신년 메시지를 통해 올해 그룹 주요 사업부문별 핵심 목표와 이를 달성하기 위한 의지를 글로벌 임직원들과 공유했다.

정 대표는 "지난 몇 년간 우리는 내실을 다지며 조직을 안정화시키고, 그룹 사업구조를 보다 탄탄히 만드는 데 주력했다"며 "특히 이 과정에서 장기 성장의 핵심인 수익 창출력을 회복한 것은 매우 뜻깊은 성과"라고 강조했다.

이어 그는 "2026년은 게임, 기술, 결제 등 핵심 사업을 중심으로 NHN 그룹 전체의 기업 가치가 한 차원 더 도약하는 신성장의 원년이 될 것"이라고 밝혔다.

정우진 NHN 대표.

사업 부문별로는 게임 사업의 글로벌 공략이 가속화될 전망이다. NHN은 웹보드게임의 사업 환경 개선과 차별화된 콘텐츠를 통해 업계 1위 자리를 공고히 하는 한편, 올해 '최애의 아이 퍼즐스타'를 포함해 총 6개의 신작을 출시한다.

특히 일본 사업을 주도하는 NHN플레이아트에서 개발 중인 파이널판타지 IP 기반 '디시디아 듀엘럼 파이널 판타지'가 상반기 글로벌 출시를 앞두고 있다. 해당 신작은 지난해 말 실시한 글로벌 CBT에서 고무적인 유저 리텐션 지표를 달성하며 기대감을 높인 바 있다.

기술과 결제 사업에서도 공격적인 확장이 이어진다. 기술 사업 부문에서는 NHN클라우드가 'AI 팩토리' 공급자로서 국가 AI 인프라 확장 프로젝트에서 주도적 역할을 수행해 매출과 수익성 성장을 이끌 계획이다. 일본의 NHN테코러스 역시 SaaS와 그룹웨어로 사업 영역을 넓히며 성장세를 가속화한다.

결제 사업은 페이코와 KCP의 협업 체계를 기반으로 스테이블코인 등 신규 사업을 추진하며, 콘텐츠 사업은 공연 제작과 인프라에 대한 투자를 지속할 방침이다.

정 대표는 AI 대전환 시대에 대응하기 위한 조직 문화의 변화도 핵심 과제로 꼽았다. 일하는 방식의 변화와 업무 문화의 지능화가 그룹 성장 로드맵의 토대라는 분석이다.

정 대표는 "그룹의 성장 로드맵을 완성하기 위한 토대는 바로 일하는 방식의 변화와 업무 문화의 지능화"라며 "2026년은 전 그룹사에 AI 주도 업무 혁신이 뿌리내리는 해가 될 것"이라고 밝혔다. NHN은 지난해 말 사내 전용 오피스 AI 플랫폼 '플레이그라운드'를 오픈했으며, 'AI 스쿨'과 'AI 기술협의회'를 통해 전사적 AI 역량 제고에 집중하고 있다.

관련기사

정 대표는 AI 활용의 중요성을 역설하며 임직원들의 능동적인 참여를 독려했다. 정 대표는 "플레이그라운드는 우리 모두가 AI를 잘 다루는 조직으로 진화하기 위한 시작점"이라며 "각자의 업무에서 AI의 활용 효율을 어떻게 극대화할 수 있을지 함께 실험하고 학습해 나가자"고 당부했다.

아울러 그는 "조직원 모두가 합심해 열린 마음으로 AI 시대를 준비해 나갈 때 NHN은 기술, 사람, 시장 모두를 아우르는 강력한 조직이 될 것"이라며 "능동적인 자세로 NHN의 다음 성공 스토리를 함께 만들어 나가자"고 덧붙였다.