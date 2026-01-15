'탈취 정보 암거래' 브리치포럼스, 역으로 공격 당했다

탈취된 데이터를 사고파는 불법 해킹 포럼인 '브리치포럼스(BreachForums)'가 다른 해커에 의해 공격당하는 수모를 겪었다.

15일 외신 및 보안업계에 따르면 '제임스(James)'라는 이름의 해커는 브리치포럼스 회원 정보 32만4천건을 공개했다. 회원 닉네임과 가입 일자, 내부 관리용 데이터가 포함된 것으로 알려졌다.

지난해 6월 국제 공조 수사로 인프라를 압수당한 브리치포럼 관련 이미지.

지난해 상반기까지만 해도 가장 활발한 데이터 거래가 이뤄지던 브리치포럼스는 지난해 6월 파리 경찰청 사이버범죄전담부서(BL2C) 등 국제 공조로 운영진이 체포되며 완전히 자취를 감췄다. 지난해 4월에는 사이트가 잠정 폐쇄된 바 있다. 수사기관 검거에 이어 포럼 내부 데이터까지 공개되면서 수사에 속도가 붙을 수 있을 것이란 전망도 나온다.

다만 브리치포럼 사용자들이 여전히 다크포럼스(DarkForums) 등 다른 불법 사이트에서 여전히 불법적인 데이터 거래를 하고 있는 만큼 위협은 계속될 가능성이 크다.