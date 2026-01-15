넥슨 '서든어택', 에임스쿨 대규모 업데이트…김동현 캐릭터 추가

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 온라인 FPS 게임 '서든어택'에 조준 실력 향상 콘텐츠 '에임스쿨' 대규모 개선을 실시했다고 15일 밝혔다.

에임스쿨은 조준 실력을 향상할 수 있는 훈련 콘텐츠다. 이번 업데이트에서 스테이지 축소, 무제한 탄창 및 장탄 적용, 정확도 및 제한시간 완화, 스테이지 시작 대기시간 단축, 재도전 기능 등의 개선 사항이 적용됐다. 기존 챌린지 난이도도 대폭 완하하며 손풀기 성격 콘텐츠 정체성을 한층 강화했다.

또 오는 29일까지 저숙련 이용자 실력 향상을 돕는 단계 돌파 이벤트를 진행한다. 에임스쿨을 비롯해 '팀 데스매치', '빠른 대전' 참여 등 총 4단계 미션을 완료하면 최대 50만 경험치와 'ANR 적마'를 지급한다. 최대 500 SP와 '스페이스 스킨 영구제' 아이템 획득 기회도 제공한다.

이와 함께 32인 SOOP 스트리머가 참여하는 '2026 서든어택 생존 멸망전'을 선보인다. 총상금 1천450만원 규모로 오는 19일과 20일, 22일 오후 7시에 각각 1차 예선과 2차 예선, 결승전을 진행한다.

이를 기념해 시청 미션 달성자에게는 '생존전 브론즈 컨테이너', '생존전 브론즈 키카드'가 담긴 드롭스 보상을 지급하고 추첨을 통해 총 300명에게 배달 상품권 1만원을 선물한다.

신규 캐릭터 '김동현'도 추가한다. 이 캐릭터는 각종 주요 기능을 포함해 생존전 참여 시 경험치 100% 추가 효과를 보유한다. 오는 22일까지 패키지 획득 단계에 따라 추가 보상이 주어지는 '스텝업 패키지'를 통해 '김동현 캐릭터 영구제'와 '마이건2 Lv.50 키트'를 획득 가능하다.