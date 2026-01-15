대체불가능회사 코넛코인 서울 밋업 개최…2026 비전 공개

코넛코인 발행사 대체불가능회사(대표 이충)’가 오는 2월 7일 ‘CONUT 2026, 불가능을 넘어 미래로’를 주제로 서울 밋업을 개최한다.

이번 밋업은 지난해 11월 경주와 광주에서 성황리에 마친 전국 밋업의 열기를 이어받아, 2026년 새해를 맞아 코넛코인 생태계의 새로운 도약을 선포하는 자리로 마련됐다.

코퀴즈와 코넛코인의 현재와 방향성을 공유하기 위해 마련된 자리로, 출시 예정인 코퀴즈 신규 기능 ‘코넛코인 채굴’과 코넛코인 생태계 프로그램 ‘코넛샵’ 등 코넛코인의 비전에 대해 공유할 예정이다.

코넛코인 서울 밋업 이미지

메인 프로그램으로는 이충 대표가 ‘CONUT 2026, 불가능을 넘어 미래로’를 주제로 발표하며 코넛코인과 코퀴즈의 비전 및 향후 로드맵을 소개한다. 이어 이승화 원장이 ‘의사가 바라본 코퀴즈와 코넛코인의 활용과 투자, 시즌2’를 통해 코넛코인의 활용성과 가치에 대한 관점을 전할 예정이다.

이와 함께 총 10만 개의 코넛코인 에어드랍 미션과 SNS 및 블로그 후기 이벤트, 굿즈 증정 등 다양한 참여 프로그램도 마련됐다. 밋업 참석자들은 코넛코인의 활용 방안과 코퀴즈의 신규 기능, 향후 업데이트 계획 등 코퀴즈의 새로운 2막을 누구보다 먼저, 가장 가까이에서 확인할 수 있다.

밋업에 대한 자세한 내용과 참가 신청은 루마에서 ‘코넛코인’을 검색하면 확인할 수 있다.